В Бишкеке строят малую арену стадиона Омурзакова на 5000 мест

В настоящее время ведутся работы по монтажу металлических конструкций

В Бишкеке продолжается строительство малой спортивной арены стадиона имени Долона Омурзакова на 5000 зрительских мест.

Как сообщили в мэрии, арена возводится на территории Первомайском районе по улице Тоголок Молдо.

Общая площадь здания составит 15 342 м², оно будет двухэтажным с подвальным помещением.

«В настоящее время ведутся работы по монтажу металлических конструкций, сварке металлических элементов, устройству несъемной опалубки перекрытия, а также по прокладке наружных инженерных сетей, включая наружную канализацию и газоснабжение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая спортивная арена станет современной площадкой для проведения соревнований и массовых мероприятий, способствуя развитию спорта.