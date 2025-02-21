В Бишкеке повысят тариф на воду

В Бишкеке повысится тариф на воду.

Об этом стало известно 20 февраля на заседании комиссий Бишкекского городского кенеша по ЖКХ и АТР.

По его словам, в 2024 году в столице повысили тарифы на лифт, горячую воду, отопление, холодную воду, вывоз мусора, электричество.

"Сейчас жители говорят, что стало очень дорого. Особенно они отмечают отопление, предприниматели говорят, что вынуждены отказываться от него, так как счет по коммерческому тарифу составляет 40-50 тыс. сомов. Гражданам, действительно, тяжело стало оплачивать тарифы. Прошу кабмин сделать анализ, как идет оплата коммунальных услуг: сколько оплачивают и сколько не могут оплачивать, может быть, дать отсрочку. Не сильно ли мы подняли тариф? Прошу вернуть тарифы хотя бы не на прежний уровень, но снизить. Одномоментно подняли тарифы", - обратился Бекешев к представителю президента и кабмина в парламенте Алмасбеку Абытову.

Он также напомнил, что прокуратура подтвердила - приписки граждан в квитанциях в связи с переходом на единый платеж были. Депутат призвал кабмин обсудить этот вопрос на заседании кабинета министров.

Источник: Кактус