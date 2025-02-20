Улан Ниязбеков в Дубае встретился с президентом Интерпола

Глава Интерпола предложил углублять партнерские связи

Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков в рамках рабочего визита в ОАЭ встретился с президентом Интерпола генерал-майором Ахмедом Насером Аль-Раиси.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления международного сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности, борьбы с транснациональной преступностью, а также дальнейшего развития партнерских отношений между Министерством внутренних дел КР и Международной организацией уголовной полиции (Интерпол).

«Как известно, в 1996 году Кыргызская Республика стала членом Интерпола, а при Министерстве внутренних дел КР создано Национальное бюро Интерпола. За годы совместной деятельности наша страна заняла достойное место в международном полицейском сообществе, укрепила оперативные возможности, расширила географию партнерства в борьбе с международной преступностью», - отметил Ниязбеков.

Он также подчеркнул, что за последние пять лет Кыргызстан значительно укрепил свои позиции в мировом рейтинге безопасности, что свидетельствует о высокой эффективности принимаемых мер по обеспечению правопорядка и защите граждан. Министр отметил, что благодаря тесному сотрудничеству с правоохранительными органами иностранных государств и сотрудниками МВД КР по линии Интерпола задержаны международные преступники, разыскиваемые за тяжкие преступления.

В свою очередь президент Интерпола высоко оценил совместную работу и предложил углублять партнерские связи для эффективного использования ресурсов и базы данных Интерпола.

В завершение встречи стороны подчеркнули важность оперативного обмена информацией и проведения совместных мероприятий, а также подтвердили намерение развивать конструктивное сотрудничество.