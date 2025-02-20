В КР ужесточили наказание за половые преступления против детей и инвалидов

Закон подписал президент
Садыр Жапаров подписал Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики)», принятый Жогорку Кенешем 23 января 2025 года.
Законом вносятся следующие изменения в Уголовный кодекс КР:
1) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания обязательно назначается судом в случаях совершения умышленного преступления против жизни и здоровья, а также половой неприкосновенности ребенка или инвалида, если преступление было совершено с использованием служебного положения;
2) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не применяется к лицу, осужденному к лишению свободы за совершение посягательства на жизнь или половую неприкосновенность ребенка или инвалида;
3) пожизненное лишение свободы может быть назначено мужчинам, достигшим на момент совершения преступления шестидесятилетнего возраста, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка или инвалида.
В соответствующих статьях Уголовного кодекса указывается, что дополнительным квалифицирующим признаком является совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении ребенка или инвалида.
Также вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс КР, согласно которым суд может вынести обвинительный приговор без назначения наказания, за исключением преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка или инвалида, в случаях, если к моменту его вынесения:
1) лицо заболело тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания;
2) истек срок давности привлечения лица к уголовной ответственности за данное преступление.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.