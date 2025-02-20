Более 500 водителей автобусов в Бишкеке вошли в черный список

В настоящее время на балансе МП состоят 1 407 автобусов

Более 500 человек вошли в черный список водителей муниципального транспорта. Об этом в эфире "Биринчи радио" сообщил директор муниципального предприятия "Бишкекгортранс" Талант Капаров.

По его словам, в настоящее время на балансе МП состоят 1 407 автобусов, на линии ежедневно выходят 1,2 тыс. автобусов. Обслуживаются 58 маршрутных линий.

"Если раньше на линии выходило 90% бусиков и 10% автобусов, то сейчас ситуация противоположная: 95% муниципального транспорта против 5% частного. Если скажу, что обновились 99% муниципальных автобусов, не совру. Срок их эксплуатации - 10 лет", - рассказал Капаров.

Говоря о дорожно-транспортных происшествиях с участием автобусов, он отметил, что горожане зачастую обвиняют водителей муниципального транспорта.

"Но 60% ДТП произошли не по вине нашего водителя, а по вине второй стороны: они либо меняют шины в неположенном месте, либо просто-напросто не знают ПДД. Что же касается наших водителей, то у нас составлен черный список. По итогам 2024 года в него вошли 538 водителей, которые часто нарушали правила дорожного движения, достаточно было и проезда на красный сигнал светофора. Они уволены. Даже в случае смены директора предприятия они не смогут снова устроиться на работу", - отметил глава "Бишкекгортранса".

Источник: Кактус