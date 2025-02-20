           
Подробности
Общество
Просмотров: 18

По Кыргызстану без осадков, воздух прогреется до +16 — прогноз погоды на 21 февраля

Прогноз погоды по Кыргызстану на 21 февраля.

В горах Иссык-Кульской области слабый снег, по остальной территории без осадков.

На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью -3…+2

днем +10…+15

Таласская область

ночью 0…-5

днем +9…+14

Баткенская область

ночью -3…+2

днем +11…+16

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -2…+3

днем +11…+16

Иссык-Кульская область

ночью -2…-7

днем +2…+7

Нарынская область

ночью -9…-14

днем +1…+6

В Бишкеке без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…-3, максимальная температура воздуха днем +12…+14.

В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -2…-4, максимальная температура воздуха днем +4…+6.

           