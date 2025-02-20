По Кыргызстану без осадков, воздух прогреется до +16 — прогноз погоды на 21 февраля

Прогноз погоды по Кыргызстану на 21 февраля.
В горах Иссык-Кульской области слабый снег, по остальной территории без осадков.
На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -3…+2
днем +10…+15
Таласская область
ночью 0…-5
днем +9…+14
Баткенская область
ночью -3…+2
днем +11…+16
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью -2…+3
днем +11…+16
Иссык-Кульская область
ночью -2…-7
днем +2…+7
Нарынская область
ночью -9…-14
днем +1…+6
В Бишкеке без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1…-3, максимальная температура воздуха днем +12…+14.
В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -2…-4, максимальная температура воздуха днем +4…+6.