За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 18 пожаров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ТЦ по пр.Чуй произошел пожар, но его успели потушить

За минувшие сутки по Кыргызстану зарегистрировано 18 пожаров, на тушение которых задействовали 18 пожарных расчетов.



Из них в Бишкеке — 7, в Чуйской области — 4, в Ошской области — 4, в Жалал-Абадской области — 1, в Оше — 1 и в Иссык-Кульской области — 1.



Так, в ТЦ по пр.Чуй произошел пожар, но его успели потушить до приезда пожарных.



На территории предприятия по утилизации отходов по ул.Лермонтова загорелось 80 кубических метров отходов. Причина пожара устанавливается.

