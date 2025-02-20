За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 18 пожаров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ТЦ по пр.Чуй произошел пожар, но его успели потушить
За минувшие сутки по Кыргызстану зарегистрировано 18 пожаров, на тушение которых задействовали 18 пожарных расчетов.
Из них в Бишкеке — 7, в Чуйской области — 4, в Ошской области — 4, в Жалал-Абадской области — 1, в Оше — 1 и в Иссык-Кульской области — 1.
Так, в ТЦ по пр.Чуй произошел пожар, но его успели потушить до приезда пожарных.
На территории предприятия по утилизации отходов по ул.Лермонтова загорелось 80 кубических метров отходов. Причина пожара устанавливается.