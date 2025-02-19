В спортзале школы на Иссык-Куле повесилась несовершеннолетняя

В спортзале школы на Иссык-Куле повесилась несовершеннолетняя. Информацию об этом подтвердили в УВД области.

Как уточняется, 5 февраля примерно в 12:40 в ОВД Джети-Огузского района поступило сообщение из больницы о госпитализированной в тяжелом состоянии жительнице села Барскоон, 2007 года рождения.

Выяснилось, что в тот день примерно в 11:25 учитель физкультуры обнаружил девочку в повешенном состоянии в зале по борьбе школы села Барскоон.

Мужчина быстро снял девочку с петли и пытался оказать ей первую помощь. Была вызвана скорая помощь, школьницу госпитализировали, рассказали в милиции.

Факт был зарегистрирован по статье "Доведение до самоубийства" УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

14 февраля девушка скончалась в одной из больниц Бишкека.