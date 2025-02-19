В спортзале школы на Иссык-Куле повесилась несовершеннолетняя. Информацию об этом подтвердили в УВД области.
Как уточняется, 5 февраля примерно в 12:40 в ОВД Джети-Огузского района поступило сообщение из больницы о госпитализированной в тяжелом состоянии жительнице села Барскоон, 2007 года рождения.
Выяснилось, что в тот день примерно в 11:25 учитель физкультуры обнаружил девочку в повешенном состоянии в зале по борьбе школы села Барскоон.
Мужчина быстро снял девочку с петли и пытался оказать ей первую помощь. Была вызвана скорая помощь, школьницу госпитализировали, рассказали в милиции.
Факт был зарегистрирован по статье "Доведение до самоубийства" УК КР. Назначены необходимые экспертизы.
14 февраля девушка скончалась в одной из больниц Бишкека.