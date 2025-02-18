Мэрия Бишкека готовит место для шестиполосной объездной за «Дордоем»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Столичная мэрия готовит место для шестиполосной трассы за рынком «Дордой».
Вдоль объездной от Алматинской до Молодой Гвардии сносят строения, магазины, торговые боксы, деревья и прочие конструкции, мешающие строительству дороги.
Кроме того, мэрия Бишкека отправила предписания на снос незаконно построенных домов вдоль объездной дороги. С жителями домов, которые мешают работам и расширению, проводят беседы. Строительством дороги займется китайская компания ChinaRoad and Bridge Corporation (CRBC). Дорожные работы начнут весной и завершат осенью.
Источник: 24.kg