Актуальные проблемы высших учебных заведений России и Кыргызстана в условиях современных вызовов обсудили в Уфе

Бишкек, “САЯСАТ.KG”. Участники конференции подчеркнули важность совместной работы по разработке образовательных и научных проектов, продвижению русского языка.

В Башкирском государственном педагогическом университете имени М.Акмуллы прошла Международная научная конференция «Актуальные проблемы высших учебных заведений России и Кыргызстана в условиях современных вызовов».

В международном мероприятии принял участие: директор департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Министерства просвещения РФ Усман Рассуханов, ректор БГПУ имени М.Акмуллы Салават Сагитов, руководители педагогических университетов Дагестана, Оренбурга, Омска, Тулы, Волгограда. Кыргызскую Республику представляли ректор Баткенского государственного университета Айдарбек Гыязов, ректор Иссык-Кульского государственного университета им.К.Тыныстанова Аскарбек Иманбаев, первый проректор Кыргызско-Турецкого университета «Манас» Алмаз Ибраев, ректор Ошского государственного педагогического университета имени А.Мырсабекова Бекмурза Зулуев, проректор по науке, международным связям и инновациям Кыргызского государственного университета имени И.Арабаева Айгуль Чалданбаева.

Представитель Министерства просвещения России Усман Рассуханов отметил, что лидеры России и Кыргызстана, наши народы тепло и дружественно относятся друг к другу. У наших стран общая история, общие ценности, и нам есть чем поделиться друг с другом. В 2023 году подписаны Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Кыргызской Республики о строительстве школ с обучением на русском языке. Это большой и ответственный проект, который ведет Министерство просвещения РФ. Подготовка специалистов для этих школ возложена на БГПУ имени М. Акмуллы.

«На конференции нам удалось с коллегами согласовать действия в проведении мониторинга по выявлению основных проблем педагогических кадров в русскоязычных школах Кыргызстана. Мы определили направления двудипломного образования, обсудили возможности академической мобильности для студентов наших стран. Ректоры ведущих российских педвузов рассказали о возможностях и инфраструктуре своих университетов. Сегодня мы подписали два соглашения о создании Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Новые центры появятся в городе Кызыл-Кия на базе Баткенского государственного университета и в городе Ош – в Ошском государственном педагогическом университете имени А.Мырсабекова. Оба вуза – наши надежные партнеры, и мы рады открыть новые сферы нашего взаимодействия по такому важному для двух стран направлению»,– отметил ректор Акмуллинского университета, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Салават Сагитов.

Ректоры кыргызских университетов рассказали о своих вузах, подтвердив заинтересованность в стратегическом сотрудничестве, подчеркнув важность совместной работы по разработке образовательных и научных проектов, продвижению русского языка.

«Кыргызстан – это единственная страна на постсоветском пространстве, в Конституции которой закреплен законом официальный статус русского языка. В последнее время мы очень нуждаемся именно в носителях русского языка. В республике очень популярен русский язык. Жители Кыргызстана детей отдают именно в русские школы, с обучением на русском языке. В последнее время эта тенденция усиливается, и поэтому я хотел бы выразить благодарность от всей нашей делегации Правительству Российской Федерации, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за строительство 9 общеобразовательных современных школ, где обучение будет идти по российским стандартам»,– подчеркнул ректор Иссык-Кульского государственного университета им.К.Тыныстанова Аскарбек Иманбаев.

Проректор по науке, международным связям и инновациям КГУ имени И.Арабаева Айгуль Чалданбаева отметила, что такие разработки БГПУ имени Акмуллы, как студенческие стартапы, социальные, альгологические проекты, обучение русскому языку детей-инофонов вызывают большой интерес.

В конференции приняли участие представители АНО «Евразия». Организация занимается поддержкой, развитием гуманитарных проектов, в том числе на территории Кыргызстана. Один из масштабных – проект «Узнай Евразию» и «Узнай Евразию – Кыргызстан». Молодежь с территории всего СНГ приезжает в Кыргызстан, чтобы знакомиться с культурой, природой, жителями страны.

Напомним, в БГПУ имени М.Акмуллы получают образование 270 кыргызских студентов, вуз совместно с Министерством просвещения России открыл три Центра открытого образования и обучения на русском языке. В данный момент более 40 студентов университета находятся на практике в киргизских школах.