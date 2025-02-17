В Кыргызстане 1 марта начинается месяц Орозо

31 марта отмечается Орозо айт

В Кыргызстане месяц Орозо начнется 1 марта, сообщило Духовное управление мусульман КР.



Дата утверждена после консультаций с Советом ученых Казахстана, Турции, Азербайджана и Узбекистана. 28 февраля в мечетях будет читаться намаз таравих.



Предположительно пост завершается 30 марта (включительно) и 31 марта отмечается Орозо айт.

Это месяц обязательного для мусульман поста, который является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца Орозо правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца зависит от лунного календаря и может варьироваться между 29 и 30 днями.