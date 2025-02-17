В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 6 пожаров

Причины пожаров выясняются

За прошедшие сутки на территории Кыргызстана зарегистрировано 6 пожаров, на тушение которых задействовали 6 пожарных расчетов. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба МЧС.



Пожары произошли в Жалал-Абадской области — 2, Чуйской, Нарынской, Ошской областях и Бишкеке — по 1 пожару.



На улице Ыйман жилмассива Ак-Ордо сгорела котельная жилого дома, 15 стиральных машин и 20 холодильников. Площадь возгорания составила 80 кв. метров.



На улице К. Намаз уулу села Эпкин Кочкорского района Нарынской области на территории парка сгорело сухотравье на открытой площади 2500 кв. метров.



Причины пожаров выясняются. Также за сутки было 2 выезда спасательной службы.