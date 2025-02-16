В Минкультуры произошли кадровые изменения

В Минкультуры произошли кадровые изменения

В Министерстве культуры, информации и молодежной политики произошли кадровые изменения.



Список руководителей отделов:



Мамбетмусаева Салтанат Азисовна - начальник отдела развития искусства и ведения политики



Курамаева Айдай Кенжебековна - начальник отдела координации образовательных учреждений



Жолдошов Чынарбек Маматович - начальник управления развития искусства и ведения политики



Самыйбекова Айжан Самыйбековна - руководитель отдела сохранения культурного наследия



Жээналиев Азамат Кошулбекович - руководитель сектора материально-технической базы и улучшения инфраструктуры



Сарногоева Салкын Сатаровна - начальник управления информационной политики



Ибрагимов Бектур Берикович - руководитель отдела контроля лицензии и жалоб на недостоверную информацию



Жакыпбеков Нусубалы Эшмукамбетович - руководитель международного управления



Жолдошев Нурлан Касымович - начальник управления планирования и финансирования



Кулуев Кайнарбек Кожогелдиевич - руководитель управления правового обеспечения



Асанбаева Айнура Абдыкалыевна - руководитель отдела цифрового развития и стратегического планирования



Эшимбеков Искендер Жекшенбаевич - руководитель отдела межэтнических отношений



Шайкидинов Аскар Токторбекович - руководитель управления молодежной политики



Бакеев Ринат Аскарбекович - руководитель орготдела



Мадиева Эльмира Жумагуловна - руководитель пресс-службы



Өмүрбек кызы Венера - руководитель отдела управления человеческими ресурсами



Букуева Мерида Сагыновна - руководитель отдела документирования и контроля исполнения



Ажибаев Фархат Бурканович - уполномоченный по предупреждению коррупции.

