В Минкультуры произошли кадровые изменения
В Министерстве культуры, информации и молодежной политики произошли кадровые изменения.
Список руководителей отделов:
Мамбетмусаева Салтанат Азисовна - начальник отдела развития искусства и ведения политики
Курамаева Айдай Кенжебековна - начальник отдела координации образовательных учреждений
Жолдошов Чынарбек Маматович - начальник управления развития искусства и ведения политики
Самыйбекова Айжан Самыйбековна - руководитель отдела сохранения культурного наследия
Жээналиев Азамат Кошулбекович - руководитель сектора материально-технической базы и улучшения инфраструктуры
Сарногоева Салкын Сатаровна - начальник управления информационной политики
Ибрагимов Бектур Берикович - руководитель отдела контроля лицензии и жалоб на недостоверную информацию
Жакыпбеков Нусубалы Эшмукамбетович - руководитель международного управления
Жолдошев Нурлан Касымович - начальник управления планирования и финансирования
Кулуев Кайнарбек Кожогелдиевич - руководитель управления правового обеспечения
Асанбаева Айнура Абдыкалыевна - руководитель отдела цифрового развития и стратегического планирования
Эшимбеков Искендер Жекшенбаевич - руководитель отдела межэтнических отношений
Шайкидинов Аскар Токторбекович - руководитель управления молодежной политики
Бакеев Ринат Аскарбекович - руководитель орготдела
Мадиева Эльмира Жумагуловна - руководитель пресс-службы
Өмүрбек кызы Венера - руководитель отдела управления человеческими ресурсами
Букуева Мерида Сагыновна - руководитель отдела документирования и контроля исполнения
Ажибаев Фархат Бурканович - уполномоченный по предупреждению коррупции.