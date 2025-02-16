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В Минкультуры произошли кадровые изменения

В Минкультуры произошли кадровые изменения

В Министерстве культуры, информации и молодежной политики произошли кадровые изменения.

Список руководителей отделов:

Мамбетмусаева Салтанат Азисовна - начальник отдела развития искусства и ведения политики

Курамаева Айдай Кенжебековна - начальник отдела координации образовательных учреждений

Жолдошов Чынарбек Маматович - начальник управления развития искусства и ведения политики

Самыйбекова Айжан Самыйбековна - руководитель отдела сохранения культурного наследия

Жээналиев Азамат Кошулбекович - руководитель сектора материально-технической базы и улучшения инфраструктуры

Сарногоева Салкын Сатаровна - начальник управления информационной политики

Ибрагимов Бектур Берикович - руководитель отдела контроля лицензии и жалоб на недостоверную информацию

Жакыпбеков Нусубалы Эшмукамбетович - руководитель международного управления

Жолдошев Нурлан Касымович - начальник управления планирования и финансирования

Кулуев Кайнарбек Кожогелдиевич - руководитель управления правового обеспечения

Асанбаева Айнура Абдыкалыевна - руководитель отдела цифрового развития и стратегического планирования

Эшимбеков Искендер Жекшенбаевич - руководитель отдела межэтнических отношений

Шайкидинов Аскар Токторбекович - руководитель управления молодежной политики

Бакеев Ринат Аскарбекович - руководитель орготдела

Мадиева Эльмира Жумагуловна - руководитель пресс-службы

Өмүрбек кызы Венера - руководитель отдела управления человеческими ресурсами

Букуева Мерида Сагыновна - руководитель отдела документирования и контроля исполнения

Ажибаев Фархат Бурканович - уполномоченный по предупреждению коррупции.
 

           