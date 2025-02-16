Кабмин утвердил Правила охоты на территории Кыргызстана

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования

Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев утвердил Правила охоты на территории Кыргызстана.

Как говорится в постановлении Кабмина от 4 февраля 2025 года № 55, признаны утратившими силу Правила охоты от 23 марта 2015 года № 143.

Правила охоты регулируют отношения, возникающие в сфере охоты, ведения охотничьего хозяйства, использования охотничьей продукции и устанавливают права и обязанности охотников и приравненных к охотникам лиц.

К охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях, не входящих в состав охотничьих угодий, с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, ловчими хищными птицами, капканами и иными орудиями охоты либо с продукцией охоты.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования (газета «Эркин Тоо» от 7 февраля 2025 года № 9).

Правила охоты на территории Кыргызской Республики

Источник: АКИpress