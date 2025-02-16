45 пьяных водителей задержали за одну ночь в Бишкеке

45 водителей управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

В ночь с 14 на 15 февраля 2025 года сотрудники Управления патрульной службы милиции ГУВД Бишкека провели рейд "За рулем", в ходе которого было выявлено 1 242 нарушения правил дорожного движения.

Среди нарушений:

45 водителей управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

16 водителей нарушили требования по тонировке лобовых и боковых стекол передних дверей;

285 автомобилей было отправлено на специализированные стоянки.

Основной целью мероприятия было выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также пресечение незаконного нанесения тонировки на передние стекла автомобилей.

Управление патрульной службы милиции напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах.