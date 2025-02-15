В прокуратуре возбудили уголовное дело за строительство в «золотом квадрате» Бишкека

Подозреваемые: замдиректора Госстроя и сотрудники «Бишкекглавархитектуры»

В прокуратуре возбудили уголовное дело за незаконное строительство в Бишкеке. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным правоохранителей, в ходе проверки установлено, что сотрудники «Бишкекглавархитектура» использовали свое служебное положение и в интересах коммерческих организаций разработали с нарушением законодательства проект застройки территории в квадрате проспект Чуй – улица Московская – Тоголок Молдо – Исанова.

В ведомстве также сообщили, что замдиректора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров и его подчиненные, злоупотребляя служебным положением, незаконно выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в интересах ОсОО «С. С.». Хотя по проекту на земельном участке по улице Коенкозова, 48 и 48а планировалось строительство общественного здания.

Возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР, ведется следствие.



