На большей части Кыргызстана снег — прогноз погоды на 16 февраля

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на 16 февраля.
Кыргызгидромет сообщает, что ночью местами в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях снег, в Чуйской, Таласской областях без осадков.
Днем на большей части территории Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Нарынской областей, местами в Таласской, Баткенской, Иссык-Кульской областях снег. Местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -1…-5
днем +2…+7
Таласская область
ночью -1…-6
днем 0…+5
Баткенская область
ночью -4…+1
днем +3…+8
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью -4…+1
днем +3…+8
Иссык-Кульская область
ночью -3…-8
днем +1…+6
Нарынская область
ночью -11…-16
днем -4…+1
В городе Бишкек ночью без осадков, днем возможен снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -2…-4°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.
В городе Чолпон-Ата ночью без осадков, днем возможен снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -3…-5°, максимальная температура воздуха днем +2…+4°.