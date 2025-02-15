На большей части Кыргызстана снег — прогноз погоды на 16 февраля

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на 16 февраля.

Кыргызгидромет сообщает, что ночью местами в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях снег, в Чуйской, Таласской областях без осадков.

Днем на большей части территории Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Нарынской областей, местами в Таласской, Баткенской, Иссык-Кульской областях снег. Местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью -1…-5

днем +2…+7

Таласская область

ночью -1…-6

днем 0…+5

Баткенская область

ночью -4…+1

днем +3…+8

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -4…+1

днем +3…+8

Иссык-Кульская область

ночью -3…-8

днем +1…+6

Нарынская область

ночью -11…-16

днем -4…+1

В городе Бишкек ночью без осадков, днем возможен снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -2…-4°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.

В городе Чолпон-Ата ночью без осадков, днем возможен снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -3…-5°, максимальная температура воздуха днем +2…+4°.