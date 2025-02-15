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Синоптики рассказали о погоде на выходные. Прогноз в Бишкеке и по Кыргызстану

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прогноз погоды на 15-21 февраля

Бишкек

15 февраля, суббота

Ночью -2...-4 °C, облачно.

Днем +4...+6 °C, облачно.

16 февраля, воскресенье

Ночью -3...-5 °C, облачно.

Днем +3...+5 °C, облачно.

17 февраля, понедельник

Ночью -4...-6 °C, снег.

Днем +5...+7 °C, облачно.

18 февраля, вторник

Ночью -2...-4 °C, облачно.

Днем +6...+8 °C, без осадков.

19 февраля, среда

Ночью -1...-3 °C, без осадков.

Днем +7...+9 °C, без осадков.

20 февраля, четверг

Ночью 0...-2 °C, без осадков.

Днем +7...+9 °C, без осадков.

21 февраля, пятница

Ночью 0...+2 °C, облачно.

Днем +7...+9 °C, облачно.

Ветер южный, 1 м/с.

Прогноз погоды на 15-21 февраля

Ош

  • 15 февраля - облачно, ночью -1...+1 °C, днем +5...+7 °C.
  • 16 февраля - ночью облачно, 0...-2 °C, днем снег, +4...+6 °C.
  • 17 февраля - ночью снег, 0...-2 °C, днем облачно, +6...+8 °C.
  • 18 февраля - облачно, ночью -1...+1 °C, днем +8...+10 °C.
  • 19 февраля - без осадков, ночью +1...+3 °C, днем +9...+11 °C.
  • 20 февраля - без осадков, ночью +2...+4 °C, днем +9...+11 °C.
  • 21 февраля - без осадков, ночью +3...+5 °C, днем +10...+12 °C.

Джалал-Абад

  • 15 февраля - облачно, ночью -1...+1 °C, днем +6...+8 °C.
  • 16 февраля - ночью облачно, 0...-2 °C, днем снег, +5...+7 °C.
  • 17 февраля - ночью снег, -1...+1 °C, днем облачно, +7...+9 °C.
  • 18 февраля - без осадков, ночью -1...+1 °C, днем +8...+10 °C.
  • 19 февраля - без осадков, ночью +1...+3 °C, днем +9...+11 °C.
  • 20 февраля - без осадков, ночью +2...+4 °C, днем +9...+11 °C.
  • 21 февраля - без осадков, ночью +3...+5 °C, днем +10...+12 °C.

Талас

  • 15 февраля - облачно, ночью -3...-5 °C, днем +3...+5 °C.
  • 16 февраля - ночью облачно, -4...-6 °C, днем снег, +2...+4 °C.
  • 17 февраля - ночью снег, -5...-7 °C, днем облачно, +4...+6 °C.
  • 18 февраля - без осадков, ночью -3...-5 °C, днем +6...+8 °C.
  • 19-20 февраля - без осадков, ночью -2...-4 °C, днем +7...+9 °C.
  • 21 февраля - без осадков, ночью -1...-3 °C, днем +8...+10 °C.

Баткен

  • 15 февраля - облачно, ночью -2...-4 °C, днем +4...+6 °C.
  • 16 февраля - снег, ночью -3...-5 °C, днем +3...+5 °C.
  • 17 февраля - ночью снег, -4...-6 °C, днем облачно, +5...+7 °C.
  • 18 февраля - без осадков, ночью -1...-3 °C, днем +7...+9 °C.
  • 19 февраля - ночью без осадков, 0...+2 °C, днем облачно, +8...+10 °C.
  • 20 февраля - без осадков, ночью +1...+3 °C, днем +8...+10 °C.
  • 21 февраля - без осадков, ночью +2...+4 °C, днем +9...+11 °C.

Нарын

  • 15-16 февраля - облачно, ночью -12...-14 °C, днем 0...-2 °C.
  • 17 февраля - облачно, ночью -11...-13 °C, днем-1...-3 °C.
  • 18 февраля - без осадков, ночью -12...-14 °C, днем -1...+1 °C.
  • 19 февраля - без осадков, ночью -10...-12 °C, днем 0...+2 °C.
  • 20-21 февраля - без осадков, ночью -9...-11 °C, днем 0...+2 °C.

Чолпон-Ата

  • 15 февраля - облачно, ночью -4...-6 °C, днем +3...+5 °C.
  • 16 февраля - ночью облачно, -2...-4 °C, днем снег, +3...+5 °C.
  • 17 февраля - снег, ночью -3...-5 °C, днем +4...+6 °C.
  • 18 февраля - ночью облачно, -3...-5 °C, днем без осадков, +4...+6 °C.
  • 19-21 февраля - без осадков, ночью -2...-4 °C, днем +5...+7 °C.
           