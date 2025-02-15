Мошенники рассылают письма о налоговом долге. ГНС просит проверять информацию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте следующим правилам:

В последнее время участились случаи, когда мошенники рассылают на электронные почты поддельные уведомления о наличии налоговой задолженности, а также угрозы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Сообщается, что в письмах содержатся ссылки, требующие оплатить возникшую задолженность через сомнительные платформы. Мошенники используют различные методы давления, чтобы заставить граждан действовать быстро и без размышлений, что может привести к утрате личных данных или денежных средств.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте следующим правилам:

проверяйте отправителя; если отправитель вызывает сомнения, не открывайте письмо;

не переходите по ссылкам в письмах;

официальные уведомления от Налоговой службы не содержат ссылок для немедленной оплаты;

проверяйте информацию через официальный сайт Налоговой службы;

если вам кажется, что уведомление поддельное, войдите в свой «кабинет налогоплательщика», чтобы проверить состояние своих налоговых обязательств;

не переводите деньги на незнакомые счета;

Налоговая служба никогда не требует немедленной оплаты задолженности через сторонние платформы или банковские карты; все платежи проходят через официальные налоговые сервисы и банки;

в случае обращений со стороны сомнительных сотрудников ГНС, просим обратиться в правоохранительные органы.

Налоговая служба настоятельно рекомендует всем налогоплательщикам соблюдать бдительность и осторожность, чтобы не стать жертвами мошенников.