Приватизированный детский лагерь «Орленок» вернули в собственность государства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ вернул государству незаконно приватизированный детский лагерь «Орленок».

Лагерь расположен в селе Боксо-Жол Жайылского района Чуйской области. Установлено, что в 1994 году отдельные должностные лица района способствовали незаконному выводу детского лагеря в частные руки. Его общая площадь составляет 41 тысячу 200 квадратных метров. В последующем лагерь перепрофилировали под зону отдыха.

Как заявили в ГКНБ, владелец признал факт незаконного владения и использования объекта и добровольно передал его на баланс Талды-Булакского сельского округа Жайылского района Чуйской области.