Кабмин убрал возрастной порог до 65 лет при отборе руководства в компании с госдолей

Возраст не младше 27 лет. Раньше был порог не старше 65 лет

Внесены изменения в Положение о порядке отбора и выдвижения членов органов управления хозяйственных обществ с государственным пакетом акций (долей участия). Об этом говорится в постановлении от 5 февраля.



Подпункт 2 пункта 7[Государственный представитель в совете директоров хозяйственного общества, независимый член совета директоров, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа либо руководителя коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества с контрольным государственным пакетом акций, осуществляющего деятельность без образования совета директоров, должны соответствовать следующим минимальным требованиям:] изложен в следующей редакции:



2) возраст не младше 27 лет. Раньше был порог не старше 65 лет;

Подпункт 2 пункта 8 [Государственный представитель в ревизионной комиссии (ревизор) хозяйственного общества должен соответствовать следующим минимальным требованиям:]



2) возраст не младше 27 лет. Раньше был порог не старше 65 лет;



Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования. Документ был опубликован в газете «Эркин Тоо» от 7 февраля 2025 года N 9.



Положение о порядке отбора и выдвижения членов органов управления хозяйственных обществ с государственным пакетом акций (долей участия)



(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 12 апреля 2024 года № 181, 29 апреля 2024 года № 210, 5 февраля 2025 года № 59)



1. Общие положения



1. Настоящее Положение определяет порядок отбора и выдвижения государственными органами, осуществляющими полномочия акционера (участника), кандидатур для избрания в органы управления хозяйственных обществ с государственной долей участия.



2. Действие настоящего Положения не распространяется на хозяйственные общества, государственные пакеты акций (доли) которых переданы в доверительное управление на период действия договора доверительного управления, а также открытого акционерного общества "Государственный банк развития Кыргызской Республики".



3. Для целей настоящего Положения используются термины и определения в следующих значениях:



- государственный представитель - лицо, выдвинутое, избранное или назначенное из резерва кадров в органы управления хозяйственного общества по предложению государственного органа, осуществляющего полномочия акционера (участника) в хозяйственном обществе с государственной долей участия;



- государственный орган - государственный орган, осуществляющий полномочия акционера (участника) в хозяйственном обществе с государственной долей участия: Кабинет Министров Кыргызской Республики, уполномоченный орган в сфере управления государственным имуществом, Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики, Министерство обороны Кыргызской Республики, Министерство энергетики Кыргызской Республики, Министерство цифрового развития Кыргызской Республики, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, Управление делами Президента Кыргызской Республики, Социальный фонд Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики;



- уполномоченный орган в сфере управления государственным имуществом - Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики, координирующее государственные органы по вопросам осуществления полномочий акционера (участника) в хозяйственных обществах с государственной долей участия;



- независимый член совета директоров - лицо, соответствующее критериям, установленным статьей 2 Закона Кыргызской Республики "Об акционерных обществах";



- хозяйственное общество - акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, в котором государство владеет акциями или долей в уставном капитале;



- резерв кадров - формируемый уполномоченным органом резерв кандидатов на должность государственного представителя в органах управления хозяйственных обществ.



(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 12 апреля 2024 года № 181, 29 апреля 2024 года № 210)



4. Государственный представитель в органах управления хозяйственного общества и независимый член совета директоров осуществляют все функции, права и обязанности соответствующего члена органа управления согласно законодательству Кыргызской Республики о хозяйственных обществах, уставу и внутренним документам общества.



5. Государственный орган заключает с государственным представителем в органах управления хозяйственного общества договор согласно типовой форме, утверждаемой уполномоченным органом в сфере управления государственным имуществом.



2. Отбор и выдвижение кандидатов в органы управления хозяйственных обществ с государственной долей участия



6. Требования к профессиональной квалификации и опыту работы членов органов управления должны быть установлены внутренними документами хозяйственного общества.



7. Государственный представитель в совете директоров хозяйственного общества, независимый член совета директоров, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа либо руководителя коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества с контрольным государственным пакетом акций, осуществляющего деятельность без образования совета директоров, должны соответствовать следующим минимальным требованиям:



1) отсутствие судимости, в том числе погашенной;



2) возраст не младше 27 лет;



3) наличие высшего образования в сфере экономики, управления, юриспруденции или по специальности, соответствующей профилю деятельности хозяйственного общества;



4) опыт работы:



- не менее 5 лет в качестве руководителя, заместителя руководителя в органах управления (в том числе руководителя, заместителя руководителя структурного подразделения) коммерческой организации независимо от формы собственности; или



- не менее 5 лет на государственной гражданской службе на должностях не ниже категории "С-А" в государственных органах финансово-экономического блока, либо в государственных органах, соответствующих профилю деятельности хозяйственных обществ.



(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 5 февраля 2025 года № 59)



8. Государственный представитель в ревизионной комиссии (ревизор) хозяйственного общества должен соответствовать следующим минимальным требованиям:



1) отсутствие судимости, в том числе погашенной;



2) возраст не младше 27 лет;



3) наличие высшего экономического образования со специализацией в области финансов, бухгалтерского учета или аудита;



4) наличие опыта практической работы на руководящих должностях, непосредственно связанных с финансами, бухгалтерским учетом, аудитом, в организациях и учреждениях независимо от формы собственности не менее 5 лет.



(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 5 февраля 2025 года № 59)



9. Не могут быть выдвинуты в качестве государственного представителя:



1) лицо, являющееся собственником, акционером (участником), членом органа управления субъекта, являющегося конкурентом хозяйственного общества;



2) лицо, ранее являвшееся членом совета директоров, руководителем или членом исполнительного органа, главным бухгалтером коммерческой организации, в установленном порядке признанной банкротом или в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации.



10. Государственные органы обеспечивают формирование резерва кадров кандидатов в органы управления хозяйственных обществ, а также определяют порядок проведения отбора в резерв кадров и выдвижения кандидатов на должность государственного представителя.



Одно и то же лицо может одновременно состоять в резерве кадров нескольких государственных органов.



Лицо, зачисленное в резерв кадров, должно соответствовать пунктам 7, 8, 9 настоящего Положения.



При избрании членов совета директоров общества государственный орган голосует за кандидатуры, выдвинутые им из своего резерва кадров.



Лицо, зачисленное в резерв кадров и не назначенное в органы управления хозяйственных обществ, состоит в нем 3 года либо до назначения его на должность.



11. При выдвижении кандидатов из резерва кадров государственным органам рекомендуется соблюдать требование о гендерном составе совета директоров в соотношении не более 70 процентов лиц одного пола.



12. Кандидатуры, выдвинутые государственным органом для избрания на должность членов совета директоров хозяйственных обществ, включенных в перечень стратегических объектов Кыргызской Республики, государственный орган согласовывает с Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики.



Кандидатуры, выдвинутые в совет директоров хозяйственных обществ, осуществляющих лицензируемую и регулируемую Национальным банком Кыргызской Республики деятельность, согласовываются в соответствии с банковским законодательством Кыргызской Республики.



13. Кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа либо руководителя и его заместителей коллегиального исполнительного органа хозяйственных обществ, включенных в перечень стратегических объектов Кыргызской Республики, согласовываются с Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики.



3. Отбор и выдвижение независимых директоров



14. В акционерных обществах с контрольным государственным пакетом акций предусматривается квота для независимых директоров в количестве не менее 1/3 от состава совета директоров.



15. Соответствие кандидатов в независимые члены советов директоров критериям, установленным статьей 2 Закона Кыргызской Республики "Об акционерных обществах", рассматривается государственным органом, осуществляющим выдвижение независимого директора на общем собрании акционеров в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Источник: Tazabek

