Некролог — Нарын Айып

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызская общественность и журналистское сообщество понесли невосполнимую утрату.

13 февраля 2025 года, на 73-м году жизни, скоропостижно скончался известный кыргызский журналист Идинов Нарынбек Айыпович (Нарын Айып).



Нарын Айып родился 6 ноября 1952 года в Жумгальском районе Нарынской области. Образование получил в бишкекской средней школе № 44, которую окончил в 1969 году.

В 1974 году с отличием завершил обучение на физическом факультете Кыргызского национального университета. Глубокие знания и научный подход к анализу стали отличительной чертой его будущей журналистской деятельности. Дипломную работу защищал в стенах Новосибирского государственного университета.



В 1975-1976 годах проходил стажировку в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. После стажировки преподавал в Кыргызском национальном университете.



Научная деятельность продолжилась в аспирантуре Института химической физики им. Н.Н. Семёнова Академии наук СССР (1977-1980 гг.).



В 1990 году основал в Москве независимую кыргызско- и русскоязычную газету «Мүрөк», где в течение двух лет исполнял обязанности главного редактора.



С 1993 года его имя стало связано с радио «Свободная Европа/Свобода», пройдя путь от редактора до главного редактора в представительствах в Мюнхене и Праге.



В 2008 году Нарын Айып вернулся в Бишкек и возглавил Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар», а затем занимал должность главного редактора по политическим вопросам в Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, на телеканалах НТС и в газете «Вечерний Бишкек».



В 2015 году он стал одним из основателей общественного фонда «ПроМедиа». В 2017 году создал личный информационный ресурс NarynAiyp.com, где продолжал публиковать свои аналитические статьи и комментарии, а в 2018 году вел авторские программы на кыргызском и русском языках на «Пятом канале».



В последние годы жизни Нарын Айып проявил себя и как талантливый писатель, создав два кино-романа: «Кожомкул» и «Эсимде», получившие признание за историческую достоверность, глубину анализа и яркий литературный язык. Он также активно публиковал аналитические статьи по истории и культуре Кыргызстана, внося неоценимый вклад в развитие национальной идентичности и самосознания.



В последнее время Нарын Айып сотрудничал с телеканалом «7 канал».



Нарын Айып был не просто журналистом, а настоящим интеллектуалом, патриотом своей страны, внесшим огромный вклад в развитие отечественной журналистики, в укрепление свободы слова и принципов демократии. Его аналитический ум и преданность профессии служили примером для многих поколений журналистов.



Светлая память о Нарынбеке Айыповиче Идинове навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного. Разделяем боль и горечь утраты.



Под некрологом подписались:



А.А. Касымалиев, Э.Ж. Байсалов, А.А. Максутов, Д.Т. Орунбеков, А.Ж. Алагөзов, М.Т. Тагаев, Б.К. Тиллебаев, Э.Д. Догдурбеков, Н. Асанбаев, А. Кулматов, Е. Жолобова, Ш. Дүйшеев, Э. Нурушев, Б. Шамшиев, Б. Сарыгулова, М. Шерметалиев, А. Султанбаев, И. Балташев и другие.