12-летнее образование: В сентябре в 1 класс пойдут дети, родившиеся в 2019 году, два класса будут прыгать через класс

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2026-2027 учебном году будут прыгать три класса

С сентября 2025 года в Кыргызстане начнется внедрение 12-летнего образования в школах. Концепция о переходе на 12-летнее обучение была разработана Министерством образования и науки с участием экспертов и представителей общественности, основываясь на международных стандартах и успешных практиках других стран. Ее цель — повышение качества образования, развитие необходимых современных навыков и знаний у учащихся, а также обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

1 ноября Кабинет министров постановлением утвердил Концепцию о переходе Кыргызстана на 12-летнюю систему общего образования.



Как ранее объясняли в Минобразования, при переходе на 12-летнее обучение возраст выпускника школы никак не поменяется и останется таким же, как и при 11-летнем обучении. Нулевой класс станет первым, в школу пойдут дети, начиная с 6-летнего возраста.



Новая структура школьного образования будет поэтапно внедряться в течение нескольких лет, включая подготовку и переподготовку учителей, создание и адаптацию учебных стандартов и программ, обновление инфраструктуры школ.



В 2025-2026 учебном году в первый класс пойдут дети, родившиеся в 2019 году. Дети, родившиеся в 2018 и 2019 годах, которые прошли предшкольную подготовку (программа «Наристе» в детсадах и нулевой класс в школах), сядут на второй класс.



Все переходы будут проходить с 2025-2026 по 2027-2028 учебный год.



Переходы: один ученик — один переход. Никто не будет переходить через класс больше одного раза.



Так, в сентябре 2025 года будут прыгать два класса:



учащиеся 3 классов (родившиеся в 2015 году) 11-летней школы переходят в 5 класс 12 летней школы.

учащиеся 6 классов (родившиеся в 2012 году) 11-летней школы переходят в 8 класс 12-летней школы.

В остальных классах в этом учебном году изменений не будет.



В 2026-2027 учебном году будут прыгать три класса:



учащиеся 3 классов (родившиеся в 2016 году) 11-летней школы переходят в 5 класс 12-летней школы.

учащиеся 6 классов (родившиеся в 2013 году) 11-летней школы переходят в 8 класс 12-летней школы.

учащиеся 9 классов (родившиеся в 2010 году) 11-летней школы переходят в 11 класс 12-летней школы.

В 2027-2028 учебном году также будут прыгать три класса:



учащиеся 3 классов (родившиеся в 2017 году) 11-летней школы переходят в 5 класс 12-летней школы.

учащиеся 6 классов (родившиеся в 2014 году) 11-летней школы переходят в 8 класс 12-летней школы.

учащиеся 9 классов (родившиеся в 2011 году) 11-летней школы переходят в 11 класс 12-летней школы.

На этом переход заканчивается и уже идет учебный процесс по 12-летней системе.



В 2028 году учащиеся получат первые аттестаты о 12-летнем образовании. К 2029-2030 годам школы полностью перейдут на 12-летнюю систему образования. Классы с 10 по 12 будут ориентированы на профориентацию, подготовку к рабочим профессиям и углубленное изучение отдельных предметов.



После перехода на 12-летнюю систему образования в школах Кыргызстана будут введены новые учебные предметы. Они будут нацелены на креативность, решение проблем.



Дисциплины:



1. Интегрированный предмет Science.



2. Математика по Кембриджскому стандарту.