Налоговая служба начала прием налоговых деклараций за 2024 год. Кто обязан сдавать?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Единую налоговую декларацию можно подать онлайн через кабинет налогоплательщика
Государственная налоговая служба начала прием Единой налоговой декларации за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
До 1 апреля 2025 года декларацию обязаны подать:
– отечественная организация, за исключением финансируемой из бюджета и не имеющей налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период.
– иностранная организация, осуществляющая деятельность на территории КР, с образованием постоянного учреждения;
– государственные и муниципальные служащие.
До 1 мая 2025 года декларацию обязаны подать:
– индивидуальные предприниматели;
– физические лица, работающие на основе патента или в зоне торговли с особым режимом;
– граждане КР, занятые в международных организациях, дипломатических и консульских учреждениях иностранных государств на территории страны;
– физические лица, получившие налогооблагаемый доход и имеющие обязательства по уплате подоходного налога.
В службе отметили, что сеобщее декларирование физических лиц было отменено. Это означает, что подавать декларацию не обязаны::
– работники, занятые в преподавательской, лечебно-оздоровительной, научно-исследовательской и творческой деятельности;
– сотрудники организаций с частным и государственным участием;
– пенсионеры, студенты и другие категории граждан.
«Однако декларацию можно подать добровольно, например, для возврата подоходного налога по социальным и имущественным расходам или отчислениям в негосударственный пенсионный фонд», - говорится в сообщении.
ГНС напомнила, что Единую налоговую декларацию можно подать онлайн через кабинет налогоплательщика.
В ней необходимо указать:
- доходы, расходы и экономическую деятельность;
- объекты имущества и уплаченные налоги;
- активы, легализованные в рамках закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».