«Дордой» будет полностью оцифрован. Каждый контейнер будет иметь QR-код, - глава ГНС Шыкмаматов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сотрудники налоговой службы больше не будут проводить выездные проверки на «Дордое»

Предполагается, что торгово-рыночный комплекс «Дордой» будет полностью оцифрован, рассказал председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.



Вчера,13 февраля, президент Садыр Жапаров подписал указ о проведении пилотных проектов по налоговому администрированию на рынках и мини-рынках торгово-рыночного комплекса «Дордой» и внедрению единого налогового счета.



Как пояснил Шыкмаматов, эти два пилотных проекта направлены на упрощение и повышение прозрачности системы налогообложения, и в случае их успешной реализации, изменят механизм взимания налогов.

«Каждый контейнер будет иметь QR-код со всей информацией о субъекте предпринимательской деятельности», - рассказал глава ГНС.



Кроме того, будет создано мобильное приложение, через которое предприниматели смогут проходить регистрацию, подавать заявление на определение налоговой ставки, получать решение и платить налоги и страховые взносы.



Сотрудники налоговой службы больше не будут проводить выездные проверки на «Дордое», а сфокусируются на мониторинге и анализе деятельности налогоплательщиков в режиме онлайн. Это позволит выявлять потенциальные риски, а также снизит вероятность коррупционных схем и других нарушений, добавил он.



Если пилотный проект на ТРК «Дордой» покажет положительные результаты, то в дальнейшем данная система будет распространена на другие рынки и мини-рынки по всей стране. Действовать проект будет с 15 марта по 15 августа.



Что касается единого налогового счета, то по словам Алмамбета Шыкмаматова у этого пилота есть очевидные плюсы:



Единый налоговый счет значительно упрощает процедуру уплаты налогов. Налогоплательщикам не нужно будет платить налоги на разные счеты. Для всех налогов и обязательных платежей можно будет использовать один счет. Иными словами платить налоги станет проще.



Единый налоговый счет предполагает автоматизацию расчетов. Налоговые органы будут автоматически сами распределять поступившие средства по видам налогов. Это снизит в разы ошибки, например, с некорректными реквизитами и сэкономит время налогоплатильщика. Кроме того, автоматическое распределение платежей уменьшает риск пропуска срокой уплаты или недоплаты. Значит и вероятность начисления штрафов и пени тоже минимизируется.



Так же единый налоговый счет даст возможность налогоплательщикам видеть все свои налоговые обязательства в одном месте. То есть повышается прозрачность.



Шыкмаматов сравнил единый налоговый счет с копилкой, где аккумулируются средства предпринимателей для выполнения ими всех своих налоговых обязательств.



Единый налоговый счет начнет действовать с 1 июня 2025 года.



Пока он распространится на физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если его реализация будет успешной, то тогда единым налоговым счетом смогут воспользоваться и юридические лица.

Источник: Tazabek