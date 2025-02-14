Минобразования сделало заявление в связи с гибелью учеников в последнее время

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Увольнения были произведены в соответствии с законодательством Кыргызской Республики

Министерство образования и науки сделало заявление в связи с гибелью учеников в последнее время.



В министерстве отметили, что каждый факт расследуется соответствующими государственными органами в соответствии с законодательством.



«В то же время Министерство образования и науки в пределах своей компетенции требует от соответствующих органов и учреждений объективно проводить следственные и служебные расследования, повышать осведомленность среди подростков, предотвращать криминальные происшествия, уделять особое внимание образованию детей», - говорится в сообщении.



В Минобразования рассказали, что после смерти ученика 9 класса средней школы №39 имени А.Султанова в селе Каратай Кара-Суйского района освобождены от должностей начальник отдела образования Кара-Суйского района и директор средней школы №39. Также были уволены заместитель директора, социальный педагог, классный руководитель 11 класса и классный руководитель 9 класса.



Также после смерти ученика 8 класса школы №72 города Бишкек уволены директор, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе и социальный педагог.



«Увольнения были произведены в соответствии с законодательством Кыргызской Республики», - добавили в министерстве.

