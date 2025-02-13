Отмена всеобщей декларации, налог для такси, единый налог для стройкомпаний — Президент подписал изменения в Налоговый кодекс

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Изменения в Налоговый кодекс вносятся не более одного раза в год

Президент Садыр Жапаров 12 февраля 2025 года подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения», сообщает Министерство экономики.



В ведомстве напомнили, что изменения в Налоговый кодекс вносятся не более одного раза в год.



Данным законом предусматривается внесение изменений в 8 кодексов и 7 законов КР, в том числе в 161 статью Налогового кодекса КР.



Основные изменения, внесенные в Налоговый кодекс КР:



1. Отмена всеобщей декларации для физических лиц.



Отмена единой налоговой декларации (ЕНД) для физических лиц позволит упростить процесс налогового администрирования и уменьшить бюрократическую нагрузку на граждан. Это решение обусловлено необходимостью активного использования современных информационных технологий и автоматизации процессов сбора информации.



2. Установление ставки подоходного налога в размере 1 процента для таксистов и курьеров.



В целях вывода из тени физических лиц, вместо патентной системы, деятельность указанной категории налогоплательщиков будет облагаться подоходным налогом в размере 1 процента. Плательщиком данного налога будет налоговый агент – организация, предоставляющая доступ к информационной системе, применяемой для заказов.



3. Отмена «нулевых» отчетов.



В случае отсутствия у налогоплательщика налогового обязательства за отчетный период предоставление «нулевых» отчетов не требуется.



4. Освобождение от подоходного налога при реализации макулатуры и металлолома.



До внесения поправок налоговые агенты удерживали у физических лиц 10 % подоходного налога при приеме макулатуры и металлолома. Теперь реализация данных товаров освобождена от налогообложения. Также освобождены от подоходного налога сделки по приему стекла, стеклопосуды, стеклосодержащих изделий, полипропилена, полиэтилена, пластика и полиэтилентерефталата.



5. Льгота для торговых сетей при реализации сельскохозяйственной продукции.



Освобождены от уплаты 80 % НДС торговые сети, реализующие отечественную сельскохозяйственную продукцию, приобретенную у налогоплательщиков, зарегистрированных в качестве сельскохозяйственных производителей, сельскохозяйственных кооперативов или торгово-логистических центров сельскохозяйственного назначения.



6. Льгота по бонусу для сельхозпроизводителей.



Сельскохозяйственные производители освобождаются от уплаты бонуса за отбор (извлечение из недр) подземных вод при их использовании для сельскохозяйственных нужд.



7. Освобождение от уплаты сбора за первичную регистрацию владельцев транспортных средств, собранных или произведенных в Кыргызской Республике.



В рамках реализации проекта по производству автомобилей завод «Тулпар Моторс» осуществляет сборку и производство транспортных средств. Освобождение покупателей от уплаты сбора при регистрации транспортных средств делает покупку автомобилей более доступной и способствует росту уровня автомобилизации населения.



Основные изменения в Кодексе КР о правонарушениях:



1. Административные меры за использование платежных систем, зарегистрированных на другое лицо.



Если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо принимает оплату за товары/услуги через платежные системы, зарегистрированные на другое лицо, за данные действия теперь предусмотрены штрафы:



за первое нарушение – предупреждение,

за повторное нарушение:

для физических лиц – 20 000 сомов,

для юридических лиц – 65 000 сомов.

2. Увеличение штрафов за оборот подакцизной продукции без акцизных марок или с поддельными акцизными марками.



Штрафы за незаконную реализацию подакцизной продукции без акцизных марок или с их подделкой, установленные в 2016 году, удваиваются в связи с ростом случаев выявления нелегальной алкогольной и табачной продукции.



Основные изменения в Законе КР «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики»:



1. Переход на единый налог для строительных компаний до 1 июля 2025 года.



Субъекты, занимающиеся строительством жилых и нежилых зданий, могут подать заявление о переходе на иной режим налогообложения до 1 июля 2025 года.



Также установлены ставки единого налога для данной категории налогоплательщиков:



6 % – при расчетах наличными,

4 % – при безналичных расчетах.

2. Списание налоговой задолженности у физических лиц по операциям реэкспорта транспортных средств.



Физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей) освобождаются от налоговой задолженности, в том числе процентов и пени, по доходам, полученным в период с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года при импорте и продаже транспортных средств, находившихся в их собственности менее одного года.



3. Легализация остатков товаров без первичных учетных документов.



Налогоплательщики освобождаются от ответственности за товары без первичных учетных документов, если внесут сведения о них в информационную систему налогового органа до 1 апреля 2025 года. Исключение составляют:



1. алкогольная продукция, табачные изделия, лекарственные средства, медицинские изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов;



2. нефть и нефтепродукты (за исключением смазочных масел под кодами ТН ВЭД 2710197100-2710199800);



3. товары, по которым имеются решения налоговой службы или судебные решения, вступившие в законную силу.



Данный Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2025 года, за исключением отдельных положений.

Источник: Tazabek

