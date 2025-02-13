Коллектив школы №72 полностью ушел с должности, - министр образования

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Завуч и классная руководительница отстранены от должностей

Коллектив столичной школы №72 полностью ушел с должности после смерти ученика, сказала министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева 13 февраля на заседании парламента.



Ранее стало известно о смерти ученика школы №72 в скр Джал. Администрация школы заявила, что мальчик упал в туалете. Родственники считают, что его избили старшеклассники.



История вопроса:



Утром 21 января Нурисе Айтбаевой позвонили из школы, где учился ее 14-летний сын Аннас Айтбаев. Классная руководительница рассказала родительнице, что Аннас упал в туалете и ударился о раковину. Женщина приехала в школу, и ее сын сообщил, что сам упал. На место вызвали скорую помощь, осмотрев мальчика, медики сказали, что с ним все нормально, и уехали. Однако позже Аннасу стало плохо, и Нуриса вместе с классной руководительницей отвезли школьника в 3-ю детскую больницу.



Тем временем мальчику становилось все хуже, и его перевели в реанимацию. 4 февраля он скончался. 12 февраля мать Аннаса на встрече с руководством школы, милицией и чиновниками заявила, что еще тогда врачи заподозрили, что ее сына избили.



На той же встрече одноклассник Аннаса сообщил, что 21 января их избили старшеклассники: один из них пнул Аннаса в грудь, и мальчик потерял сознание.



Как рассказали в милиции, 10 февраля к ним с заявлением обратился отец Аннаса — Доолот Айтбаев. Он попросил принять меры в отношении учеников школы №72 Т.И., С.Б. и К.Б.



Айтбаев отметил, что они избили его сына в туалете, после чего Аннаса доставили в больницу, где он через некоторое время скончался.



Заявление пострадавшей стороны приобщили к материалам доследственной проверки, которая началась еще 7 февраля.



Также данный факт был зарегистрирован по ст. 130 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК КР.

В ГУВД Бишкека отметили, что начато служебное разбирательство в отношении инспектора по делам несовершеннолетних, который закреплен за этой школой.

Источник: АКИpress