Кыргызстан и Оман планируют возобновить прямые авиарейсы

Глава МИД Кыргызстана провел переговоры с директором авиакомпании Salam Air

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев в рамках официального визита в Оман провел встречу с исполнительным директором оманской авиакомпании Salam Air Тареком Мираном Аль-Раиси.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи Жээнбек Кулубаев рассказал о развитии авиационной отрасли Кыргызской Республики, в том числе о модернизации и строительстве новых международных аэропортов в Кыргызстане. В этой связи он предложил рассмотреть возможность открытия прямых авиарейсов в Кыргызстан из Омана.

В свою очередь Тарек Миран Аль-Раиси выразил заинтересованность авиакомпании по возобновлению чартерных рейсов между Кыргызстаном и Оманом с целью дальнейшего установления прямых авиасообщений на постоянной основе.

По итогам встречи стороны договорились провести соответствующую работу по реализации достигнутых договоренностей, в том числе подготовки соответствующей нормативно-правовой базы.

Справочно: Компания Salam Air была основана в 2016 году в Султанате Оман. Это первая бюджетная авиакомпания с низкими тарифами в стране, полностью принадлежащая компании Masqat National Development and Investment - Asas.

В эксплуатации у компании находится флот из 13 воздушных судов Airbus A320, Salam Air обслуживает 6 внутренних направлений в Омане и 37 городов в 18 странах. В 2022-2023 годах Salam Air была названа самой надежной маркой Омана.

Фото пресс-службы МИД