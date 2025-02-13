После смерти 9-классника в Кара-Суу последовала череда увольнений

Мальчик умер после избиения старшеклассником в школе

После трагического случая в Кара-Суу, где после избиения в школе умер 9-классник, последовала череда увольнений.

Как сообщили редакции в Кара-Суйской районной госадминистрации, с должностей сняты руководитель райотдела образования и директор средней школы № 39 имени Адылбека Султанова села Каратай, где произошел инцидент. Также уволены заместитель директора по обучению, учебно-воспитательной работе, организатор внеклассной работы по учебно-воспитательной работе, социальный педагог и классные руководители 11-го и 9 «А» класса.

Напомним, 12 февраля между учениками 9-го и 11-го класса произошел конфликт, в результате 9-классник был избит. Его доставили в Ошскую областную больницу, но, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался.

Отметим, это уже второй за месяц трагический случай в Кыргызстане. 21 января в школе №72 Бишкека в туалете избили ученика 8-го класса. Мальчик попал в больницу, где 4 февраля скончался. Родители подростка заявили, что администрация школы пытается скрыть факт избиения. В УВД сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР и ведется следствие.

Источник: Vesti.kg



