В Нарыне государству вернули детсад, который ранее незаконно попал в частные руки

Прокуратура добилась возврата объекта в госсобственность

В селе Кара-Кунгой Кочкорского района Нарынской области государству вернули детский сад, который ранее незаконно попал в частные руки.

Как сообщили в Генпрокуратуре, здание детского сада площадью 1145 квадратных метров и часть прилегающего к нему земельного участка были незаконно переданы в частную собственность.

«В результате мер, принятых прокуратурой района, здание и земельный участок детского сада общей стоимостью 1 млн 250 тысяч сомов возвращены на баланс государства», - говорится в сообщении.