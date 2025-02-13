«Смысла молчать уже нет». Одноклассники умершего Аннаса рассказали о трагедии

«Все это время мы молчали, потому что на нас оказывали давление»

В соцсетях появилось видеообращение одноклассников ученика 8-го класса школы №72 Бишкека Аннаса Айтбаева, который умер после избиения старшеклассниками в школьном туалете.

Ученики подтвердили факт избиения, и что на них оказывали давление и требовали молчать об инциденте.

«21 января Аннаса и еще одного одноклассника позвали ученики 9-го класса. В конце их разговора 9-классник ударил Аннаса по ребрам, после чего он потерял сознание. Школьники отнесли его в медпункт. Потом нам сказали, что он очнулся. Его спрашивали, били его и нет, Аннас ответил, что не били, потому что боялся. И этот 9-классник сидел рядом с ним в тот момент. Но даже если бы его рядом не было, Аннас все равно не рассказал бы правду, потому что это дело принципа. После Аннас снова потерял сознание и его увезли на скорой», - рассказала одноклассница мальчика.

По ее словам, все это время они молчали, потому что на них оказывали давление.

«Все, кто знал правду, молчали. Потому что они все были под давлением со стороны того 9-классника и других людей. Но теперь, когда Аннас ушел от нас, смысла молчать уже нет», - рассказала она.

Напомним, 21 января в школе №72 Бишкека в туалете избили ученика 8-го класса. Мальчик попал в больницу, где 4 февраля скончался. Родители подростка заявили, что администрация школы пытается скрыть факт избиения.

В УВД сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР и ведется следствие.

Источник: Vesti.kg



