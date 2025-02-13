Жогорку Кенеш принял в третьем чтении проект Земельного кодекса

Инициатор законопроектов - председатель кабмина

Жогорку Кенеша сегодня на заседании рассмотрел и принял проект Земельного кодекса Кыргызской Республики, проект закона «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики» в третьем чтении.

Инициатор проектов законов - председатель кабинета министров.

Информацию о проектах законов представил председатель Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Аманкан Кенжебаев.

По его словам, проект Земельного кодекса направлен на консолидацию всех нормативных правовых актов в сфере земельного законодательства; устранение пробелов, коллизий и коррупционных норм; четкое разграничение сферы использования всех категорий земель и видов угодий сельскохозяйственных земель и др.

В ходе обсуждения депутат Дастан Бекешев уточнил основание, порядок изъятия (выкупа) земельного участка, в том числе для государственных и/или общественных нужд. Он спросил, кем будет определяться сумма выкупа, а также интересовался решением вопроса в случае несогласия собственника земельного участка.

Аманкан Кенжебаев ответил, что в случае несогласия с изъятием или его условиями, уполномоченный орган вправе обратиться в двухмесячный срок в суд с иском о выкупе земельного участка с момента получения отказа.

Депутаты также затронули вопросы, на каком основании в новом кодексе решаются земельные вопросы граждан других государств и иностранных юридических лиц, как в новом кодексе предусмотрены права собственности на землю поселков дачного типа. Депутат Исхак Масалиев в ходе обсуждения подчеркнул, что возврат земель, находящихся в частной собственности, государству должен осуществляться только по решению суда.

По итогам обсуждения документ был одобрен в третьем чтении.

Напомним, ранее инициативная группа, которая проанализировала законопроект, высказала опасения, что в случае принятия нового Земельного кодекса владельцы недвижимости могут столкнуться с рисками ее потерять.

Представители дачных кооперативов также выразили опасения по поводу нового Земельного кодекса. Они опасаются массовой застройки дач и потери земель общего пользования.

Источник: Vesti.kg