Завтра снег прекратится, экстремальных морозов не ожидается, - Кыргызгидромет

14 февраля, в большинстве районов снег прекратится

На территории Кыргызстана 12-13 февраля неустойчивая погода: на большей части территории временами идет снег, наблюдаются туманы и похолодание.

Завотделом метеопрогнозов Кыргызгидромета Нуризат Дооранова сообщила АКИpress, что причиной таких погодных условий является прохождение холодного атмосферного фронта западного вторжения влажной воздушной массы.

По ее данным, завтра, 14 февраля, в большинстве районов снег прекратится, минимальная температура воздуха ночью:

- в Чуйской, Таласской долинах ожидается в пределах -4…-9°;

- в долинной зоне южных областей 0…-5°;

- в Иссык-Кульской котловине -6…-11°;

- в зоне земледелия Нарынской области -12…-17°.

В дневные часы максимальная температура воздуха в долинной зоне республики ожидается в пределах +1…+6°.

15 февраля ночью осадки ожидаются местами в Нарынской области и в предгорных, горных районах Ошской области, а днем лишь в горных районах Ошской, Баткенской областей.

«16 февраля ночью снег пройдет местами в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областях. Днем в Кыргызстане снова ожидается неустойчивая погода: снег на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской областей и местами в Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях», - рассказала синоптик.

Дооранова отметила, что существенного понижения температуры и экстремальных морозов в эти дни не ожидается.

Источник: АКИpress