Завтра снег прекратится, экстремальных морозов не ожидается, - Кыргызгидромет

14 февраля, в большинстве районов снег прекратится
На территории Кыргызстана 12-13 февраля неустойчивая погода: на большей части территории временами идет снег, наблюдаются туманы и похолодание.
Завотделом метеопрогнозов Кыргызгидромета Нуризат Дооранова сообщила АКИpress, что причиной таких погодных условий является прохождение холодного атмосферного фронта западного вторжения влажной воздушной массы.
По ее данным, завтра, 14 февраля, в большинстве районов снег прекратится, минимальная температура воздуха ночью:
- в Чуйской, Таласской долинах ожидается в пределах -4…-9°;
- в долинной зоне южных областей 0…-5°;
- в Иссык-Кульской котловине -6…-11°;
- в зоне земледелия Нарынской области -12…-17°.
В дневные часы максимальная температура воздуха в долинной зоне республики ожидается в пределах +1…+6°.
15 февраля ночью осадки ожидаются местами в Нарынской области и в предгорных, горных районах Ошской области, а днем лишь в горных районах Ошской, Баткенской областей.
«16 февраля ночью снег пройдет местами в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областях. Днем в Кыргызстане снова ожидается неустойчивая погода: снег на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской областей и местами в Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях», - рассказала синоптик.
Дооранова отметила, что существенного понижения температуры и экстремальных морозов в эти дни не ожидается.
Источник: АКИpress