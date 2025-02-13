Решения мэрии Бишкека о восстановлении парка им.Ататюрка в границах 1992 года признаны законными

Незаконные объекты недвижимости поручено демонтировать

Решения мэрии Бишкека касательно парка им.Ататюрка признаны законными, сообщили 12 февраля в мэрии.



Так, 29 января 2025 года Конституционный суд рассмотрел обращение адвокатов Самата Матцакова и Курманбека Осмонова относительно законности принятия постановления мэрии города Бишкек «О парке имени Мустафы Кемаля Ататюрка» от 12 апреля 2024 года №60.



Конституционный суд признал законным и не противоречащим Конституции постановление мэрии на основе части 3 статьи 44 закона «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

22 января 2025 года Верховный суд не удовлетворил определение судебной коллегии Бишкекского городского суда об оставлении определения Административного суда о прекращении производства по отдельным земельным участкам парка Ататюрка и вернул на новое рассмотрение в суд первой инстанции.



Ранее мэр Бишкека сообщал, что аннулируют решения по 198 объектам постановлением о парке Ататюрка.

12 апреля 2024 года мэрия Бишкека заявила о восстановлении парка Ататюрка площадью 107 га в границах 1992 года. Незаконные объекты недвижимости поручено демонтировать.