Смерть ученика школы №72. Версия сторон

Он упал в туалете и ударился о раковину

В Бишкеке 12 февраля прошло выездное совещание по факту смерти ученика 8 класса школы №72 в мкр Джал.



Собрание было организовано по инициативе лидера фракции «Эл үмүтү» Улукбека Карыбек уулу. В нем приняли участие директор Департамента образования мэрии Бишкека Рахат Мусаева, заместитель акима Ленинского района Айзада Жунусова, заместитель начальника ГУВД Бишкека Айбек Ажыбаев и заместитель начальника УВД Ленинского района Эркинбек Тыналиев.



Администрация школы заявила, что мальчик упал в туалете. Родственники считают, что его избили старшеклассники.



На совещании стороны рассказали свои версии происшествия.



Директор школы Дамира Назаркулова:



«21 января после 9 часов утра, со слов самого Аннаса и его мамы, он упал в туалете и ударился о раковину. Там он потерял сознание. Потом Аннаса привели в медкабинет на 3 этаже. Классный руководитель вызвала скорую помощь и маму мальчика. Аннас сказал, что упал. Врачи скорой сказали, что с ним все в порядке и причин для госпитализации нет. Через некоторое время, увидев состояние мальчика, классный руководитель, несмотря на то, что мама хотела забрать его, настояла на том, чтобы отвезти в больницу. Классный руководитель с мамой привезли его 3-детскую больницу. После анализов врачи кардиологии госпитализировали его. Это все было 21 января».



Мама Аннаса Нуриса Айтбаева:



«Утром в 8 часов оставила оставила Аннаса в школе. В 10:37 мне позвонила классный руководитель и сообщила, что Аннас упал и сидит в медпункте. Где-то в 11 часов позвонила старшему сыну и попросила приехать в школу. Приехали, поднялись на третий этаж в медпункт. Сын сказал, что упал. Медсестра сказала, что у сына давление 90/60. Приехала скорая, врачи осмотрели и сказали, что с ним все в порядке и можно забрать домой. Он выпил чай и вышел из медпункта, в этот момент его начало тошнить. Сказал, что голова кружится.



С классным руководителем позвали старшеклассников, которые помогли спустить Аннаса на первый этаж. Видя его состояние, с классным руководителем решили отвезти в больницу и привезли в 3-детскую. Там проверили сахар, давление, прошли осмотры терапевта, невропатолога и УЗИ. Сдали кровь. Нам сказали, что состояние тяжёлое, во рту у Аннаса все было белым. Врачи спросили, не избили ли его, я сказала, что он якобы упал. Они начали подозревать, что его били.



После госпитализировали в кардиологию. Во время капельницы его стошнило. Голова продолжала кружиться и ухо забилось, губы посинели. Температура понизилась до 34,5. Сыну было плохо, так и ходили до 7-8 вечера. Сын попросил ношпу. Ему сделали укол. Сыну становилось плохо и примерно в 12 часов ночи врачи перевели его в реанимацию. Сказали, что у него увеличилось сердце и плохо работает. Врачи спросили, не болело ли сердце у сына. Я сказала, что нет.



Мы до этого сдавали анализы, результаты были хорошие, все было чисто. На следующее утро из центра кардиологии имени Миррахимова приехали врачи, сказали, что состояние тяжёлое и вызвали кардиогруппу. За 10 минут доехали туда и сын зашел в реанимацию в тяжёлом состоянии. Его подключили к аппарату. Потом сказали, что улучшается. В течение трех дней сердце начало биться самостоятельно, но не мог мочиться. Врачи подозревали, не избили ли его».



Мама Аннаса также заявила, что администрация школы ввела всех в заблуждение, сказав, что у Аннаса был порок сердца и он ранее падал в обмороки.



Отец Анаса Доолот Айтбаев сказал, что сына избили в туалете, в школе занимаются рэкетом.



«Об этом знают все — директор школы, учителя, ИДН. Старшеклассники избили не только моего сына, но и других. 21 января я был в Москве, прилетел 22 января, когда узнал. Мы хотели поднять камеры в школе, но нам сказали, что камеры не работают уже год. Инспектор и учителя распространили недостоверную информацию о том, что у Аннаса порок сердца. Мальчик, который бил, признался. Почему молчите об этом? Сын скончался 4 февраля, не приходя в сознание. Мы отказались от судебно-медицинской экспертизы и похоронили в Узгене. Только после мы узнали от его друзей, что он был избит. Все учителя знают об этом и директор знает. За 15 дней никто к нам не пришёл. ИДН забыл якобы сообщить милиции», - рассказал отец подростка.



Депутат БГК Улукбек Карыбек уулу спросил у брата Аннаса, есть ли рэкет в школе, на что подросток ответил положительно.



Родительница одного из одноклассников Аннаса сказала, что в ИДН написали объяснительную. «Аннас был лучшим другом моего сына. Я спросила у сына, там ударили первым первым Аннаса, после чего он потерял сознание. Сын мой не спит по ночам после этого случая. На месте Аннаса мог оказаться мой сын или другие. Если учителя знают обо всем, и прикрывают, я не знаю, что это. Я переживаю. В декабре сын просил открыть мобильный банк, оказывается, он переводил по 50 сомов. Ради 50 сомов убили мальчика», - сказала она.



Друг Аннаса сказал, что Аннаса били старшеклассники. По его словам, началось все после отправленного стикера в группу друзей, куда добавили старшеклассника. Старшеклассник якобы потребовал найти 50 сомов и его добавили в группу друзей 8 класса.



«Аннас не знал, что в группу добавили старшеклассника и отправил стикер, на что негативно отреагировал старшеклассник и сказал Аннасу «многое себе позволяешь» и написал в группу, чтобы после второго урока пошли в туалет. У нас был срез знаний, поэтому пошли после третьего урока. 2009 года рождения были двое. Аннаса ударили в область между солнечным сплетением и ребрами. Он схватился за грудь и потерял сознание. Те подумали, что он притвореятся и ударил другого. Мы увидели, что Аннас побледнел и не двигается. Мы поднимали, пытались разбудить. После Аннас пришёл в сознание и сказал, что сердце сжимается. Старшеклассник спросил, знали ли мы о том, что Аннас так болеет, потом ударил меня. Потом он сказал, чтобы мы по одному вышли из туалета и пошли на уроки», - рассказывает мальчик.



Заместитель начальника ГУВД Бишкека Айбек Ажыбаев сказал, что ведется следствие. Факт был зарегистрирован 7 февраля.



Заместитель начальника УВД Ленинского района Эркинбек Тыналиев сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса.



«В рамках тайны следствия не разглашаются подробности. Смотрим историю болезни, решается вопрос эксгумации тела и проведения судмедэкспертизы, чтобы установить причину смерти. Вторая сторона также участвует в следственных действиях, дают показания. По итогам будет дана информация», - рассказал он.



Также стало известно, что ведется служебное расследование в отношении инспектора по делам несовершеннолетних.



Директор Департамента образования Рахат Мусаева сообщила, что от школы было получено письмо о том, что школьник упал, а об избиении узнали два дня назад.



«В отношении директора, завучей и классного руководителя будет проведено служебное расследование. В рамках закона будут приняты меры», - отметила она.



Что касается камер видеонаблюдения Мусаева сказала, что в конце 2024 года школа №72 давала отчет о том, что камеры работают.



По итогам совещания Улукбек Карыбек уулу сообщил, что в прокуратуру будут направлены соответствующие письма.

Источник: АКИpress