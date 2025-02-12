Синоптики рассказали, когда прекратится снег и начнет теплеть. Прогноз погоды на неделю

13 февраля, четверг
Ночью 0...-2 °C, снег.
Днем +2...+4 °C, облачно
Бишкек
13 февраля, четверг
Ночью 0...-2 °C, снег.
Днем +2...+4 °C, облачно.
14 февраля, пятница
Ночью -2...-4 °C, облачно.
Днем +5...+7 °C, облачно.
15 февраля, суббота
Ночью -1...-3 °C, облачно.
Днем +4...+6 °C, облачно.
16 февраля, воскресенье
Ночью -1...-3 °C, облачно.
Днем +4...+6 °C, облачно.
17 февраля, понедельник
Ночью -2...-4 °C, снег.
Днем +4...+6 °C, снег.
18 февраля, вторник
Ночью -1...-3 °C, облачно.
Днем +6...+8 °C, облачно.
19 февраля, среда
Ночью 0...-2 °C, без осадков.
Днем +6...+8 °C, без осадков.
Ветер северный, 2 м/с.
Прогноз погоды на 13-19 февраля
Ош
- 13 февраля - ночью снег, 0...-2 °C, днем облачно, +3...+5 °C.
- 14 февраля - облачно, ночью -1...-3 °C, днем +4...+6 °C.
- 15 февраля - облачно, ночью 0...-2 °C, днем +5...+7 °C.
- 16 февраля - ночью облачно, 0...+2 °C, днем снег, +5...+7 °C.
- 17 февраля - ночью снег, -1...+1 °C, днем облачно, +5...+7 °C.
- 18 февраля - облачно, ночью 0...-2 °C, днем +7...+9 °C.
- 19 февраля - без осадков, ночью -1...+1 °C, днем +8...+10 °C.
Джалал-Абад
- 13 февраля - ночью снег, 0...-2 °C, днем облачно, +3...+5 °C.
- 14 февраля - облачно, ночью -1...-3 °C, днем +4...+6 °C.
- 15 февраля - облачно, ночью 0...-2 °C, днем +5...+7 °C.
- 16 февраля - ночью облачно, 0...+2 °C, днем снег, +5...+7 °C.
- 17 февраля - ночью снег, -1...+1 °C, днем облачно, +5...+7 °C.
- 18 февраля - облачно, ночью 0...-2 °C, днем +7...+9 °C.
- 19 февраля - без осадков, ночью -1...+1 °C, днем +8...+10 °C.
Талас
- 13 февраля - ночью снег, -4...-6 °C, днем +1...+3 °C.
- 14 февраля - облачно, ночью -5...-7 °C, днем +4...+6 °C.
- 15 февраля - облачно, ночью -4...-6 °C, днем +3...+5 °C.
- 16 февраля - ночью облачно, -3...-5 °C, днем снег, +3...+5 °C.
- 17 февраля - ночью снег, -4...-6 °C, днем облачно, +3...+5 °C.
- 18 февраля - облачно, ночью -3...-5 °C, днем +5...+7 °C.
- 19 февраля - без осадков, ночью -2...-4 °C, днем +6...+8 °C.
Баткен
- 13 февраля - снег, ночью -1...-3 °C, днем +2...+4 °C.
- 14 февраля - ночью облачно, -2...-4 °C, днем снег, +3...+5 °C.
- 15 февраля - облачно, ночью -1...-3 °C, днем +4...+6 °C.
- 16 февраля - снег, ночью 0...-2 °C, днем +3...+5 °C.
- 17 февраля - ночью снег, -1...-3 °C, днем облачно, +3...+5 °C.
- 18 февраля - облачно, ночью -2...-4 °C, днем +5...+7 °C.
- 19 февраля - без осадков, ночью 0...-2 °C, днем +7...+9 °C.
Нарын
- 13 февраля - снег, ночью -11...-13 °C, днем -1...+1 °C.
- 14 февраля - облачно, ночью -13...-15 °C, днем -2...-4 °C.
- 15 февраля - облачно, ночью -12...-14 °C, днем 0...+2 °C.
- 16 февраля - ночью облачно, -11...-13 °C, днем снег, 0...+2 °C.
- 17 февраля - снег, ночью -11...-13 °C, днем -1...+1 °C.
- 18 февраля - облачно, ночью -13...-15 °C, днем 0...+2 °C.
- 19 февраля - без осадков, ночью -12...-14 °C, днем 0...+2 °C.
Чолпон-Ата
- 13 февраля - снег, ночью -4...-6 °C, днем +4...+6 °C.
- 14 февраля - облачно, ночью -6...-8 °C, днем +4...+6 °C.
- 15 февраля - облачно, ночью -4...-6 °C, днем +5...+7 °C.
- 16 февраля - ночью облачно, -2...-4 °C, днем снег, +4...+6 °C.
- 17 февраля - снег, ночью -2...-4 °C, днем +3...+5 °C.
- 18 февраля - ночью снег, -4...-6 °C, днем облачно, +4...+6 °C.
- 19 февраля - без осадков, ночью -4...-6 °C, днем +5...+7 °C.йрфф