           
Подробности
Общество
Просмотров: 20

Синоптики рассказали, когда прекратится снег и начнет теплеть. Прогноз погоды на неделю

13 февраля, четверг

Ночью 0...-2 °C, снег.

Днем +2...+4 °C, облачно

Бишкек

13 февраля, четверг

Ночью 0...-2 °C, снег.

Днем +2...+4 °C, облачно.

14 февраля, пятница

Ночью -2...-4 °C, облачно.

Днем +5...+7 °C, облачно.

15 февраля, суббота

Ночью -1...-3 °C, облачно.

Днем +4...+6 °C, облачно.

16 февраля, воскресенье

Ночью -1...-3 °C, облачно.

Днем +4...+6 °C, облачно.

17 февраля, понедельник

Ночью -2...-4 °C, снег.

Днем +4...+6 °C, снег.

18 февраля, вторник

Ночью -1...-3 °C, облачно.

Днем +6...+8 °C, облачно.

19 февраля, среда

Ночью 0...-2 °C, без осадков.

Днем +6...+8 °C, без осадков.

Ветер северный, 2 м/с.

Прогноз погоды на 13-19 февраля

Ош

  • 13 февраля - ночью снег, 0...-2 °C, днем облачно, +3...+5 °C.
  • 14 февраля - облачно, ночью -1...-3 °C, днем +4...+6 °C.
  • 15 февраля - облачно, ночью 0...-2 °C, днем +5...+7 °C.
  • 16 февраля - ночью облачно, 0...+2 °C, днем снег, +5...+7 °C.
  • 17 февраля - ночью снег, -1...+1 °C, днем облачно, +5...+7 °C.
  • 18 февраля - облачно, ночью 0...-2 °C, днем +7...+9 °C.
  • 19 февраля - без осадков, ночью -1...+1 °C, днем +8...+10 °C.

Джалал-Абад

  • 13 февраля - ночью снег, 0...-2 °C, днем облачно, +3...+5 °C.
  • 14 февраля - облачно, ночью -1...-3 °C, днем +4...+6 °C.
  • 15 февраля - облачно, ночью 0...-2 °C, днем +5...+7 °C.
  • 16 февраля - ночью облачно, 0...+2 °C, днем снег, +5...+7 °C.
  • 17 февраля - ночью снег, -1...+1 °C, днем облачно, +5...+7 °C.
  • 18 февраля - облачно, ночью 0...-2 °C, днем +7...+9 °C.
  • 19 февраля - без осадков, ночью -1...+1 °C, днем +8...+10 °C.

Талас

  • 13 февраля - ночью снег, -4...-6 °C, днем +1...+3 °C.
  • 14 февраля - облачно, ночью -5...-7 °C, днем +4...+6 °C.
  • 15 февраля - облачно, ночью -4...-6 °C, днем +3...+5 °C.
  • 16 февраля - ночью облачно, -3...-5 °C, днем снег, +3...+5 °C.
  • 17 февраля - ночью снег, -4...-6 °C, днем облачно, +3...+5 °C.
  • 18 февраля - облачно, ночью -3...-5 °C, днем +5...+7 °C.
  • 19 февраля - без осадков, ночью -2...-4 °C, днем +6...+8 °C.

Баткен

  • 13 февраля - снег, ночью -1...-3 °C, днем +2...+4 °C.
  • 14 февраля - ночью облачно, -2...-4 °C, днем снег, +3...+5 °C.
  • 15 февраля - облачно, ночью -1...-3 °C, днем +4...+6 °C.
  • 16 февраля - снег, ночью 0...-2 °C, днем +3...+5 °C.
  • 17 февраля - ночью снег, -1...-3 °C, днем облачно, +3...+5 °C.
  • 18 февраля - облачно, ночью -2...-4 °C, днем +5...+7 °C.
  • 19 февраля - без осадков, ночью 0...-2 °C, днем +7...+9 °C.

Нарын

  • 13 февраля - снег, ночью -11...-13 °C, днем -1...+1 °C.
  • 14 февраля - облачно, ночью -13...-15 °C, днем -2...-4 °C.
  • 15 февраля - облачно, ночью -12...-14 °C, днем 0...+2 °C.
  • 16 февраля - ночью облачно, -11...-13 °C, днем снег, 0...+2 °C.
  • 17 февраля - снег, ночью -11...-13 °C, днем -1...+1 °C.
  • 18 февраля - облачно, ночью -13...-15 °C, днем 0...+2 °C.
  • 19 февраля - без осадков, ночью -12...-14 °C, днем 0...+2 °C.

Чолпон-Ата

  • 13 февраля - снег, ночью -4...-6 °C, днем +4...+6 °C.
  • 14 февраля - облачно, ночью -6...-8 °C, днем +4...+6 °C.
  • 15 февраля - облачно, ночью -4...-6 °C, днем +5...+7 °C.
  • 16 февраля - ночью облачно, -2...-4 °C, днем снег, +4...+6 °C.
  • 17 февраля - снег, ночью -2...-4 °C, днем +3...+5 °C.
  • 18 февраля - ночью снег, -4...-6 °C, днем облачно, +4...+6 °C.
  • 19 февраля - без осадков, ночью -4...-6 °C, днем +5...+7 °C.йрфф
           