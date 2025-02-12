Взорвался аккумулятор. Министр рассказал о причина пожара в хирургии

Возгорания произошло в подвальном помещении

На момент происшествия в НИИ хирургии сердца находилось 104 человека, в том числе 50 пациентов: 19 детей, также 32 ухаживающих и 22 сотрудника, сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев 12 февраля на заседании Жогорку Кенеша, комментируя пожар в больнице.



По его словам, это произошло в 21:30, врачей было 5, медсестер 8 и техперсонал.



«Все пациенты были эвакуированы МЧС. Возгорания произошло в подвальном помещении. Сейчас там проводятся соответствующие мероприятия по определению причин. По предварительным данным, произошел достаточно мощный взрыв аккумулятора одного из оборудования, входная конструкция двери вывернута наружу. Можно представить какой мощности был взрыв. Пошло задымление, охранник сразу спустился вниз, увидев произошедшее, побежал вверх предупредить остальных», - рассказал он.



Министр сообщил, что сразу же началась эвакуация пациентов.



«Все начали открывать окна, дым пошел с 5 этажа, где операционный блок. Далее дым распространился на 4 этаж, где находится реанимационный блок. Эвакуация совершалась из торцевых выходов через коридор, соединяющий два института», - проинформировал Чечейбаев.

Источник: АКИpress