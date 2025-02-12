Днем местами снег — прогноз погоды на 13 февраля

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на 13 февраля.

По сообщению Кыргызгидромета, ночью на большей части территории Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской областей, местами в Таласской, Нарынской областях снег. Днем местами снег.

Местами туман. На дорогах снежный накат гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, по западу акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью 0…-5

днем +1…+6

Таласская область

ночью -2…-7

днем 0…+5

Баткенская область

ночью -4…+1

днем +1…+6

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью -4…+1

днем +1…+6

Иссык-Кульская область

ночью -4…-9

днем +2…+7

Нарынская область

ночью -18…-23

днем -5…-10

В городе Бишкек ночью снег, днем без осадков. Возможен туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0…-2°, максимальная температура воздуха днем 2…4°.

В городе Чолпон-Ата временами снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4…-6°, максимальная температура воздуха днем 4…6°.