В школе №72 проходит совещание по факту смерти ученика этой школы

В школе №72 проходит совещание по факту смерти ученика этой школы.



Выездное совещание организовано по инициативе лидера фракции «Эл үмүтү» Улукбека Карыбек уулу.



В нем принимают участие директор Департамента образования мэрии Бишкека Рахат Мусаева, заместитель акима Ленинского района Айзада Жунусова, сотрудники УВД Ленинского района.



Ранее депутат Надира Нарматова («Ата-Журт Кыргызстан») на заседании в Жогорку Кенеша сообщила, что ученик 8 класса Аннас Айтбаев был избит старшеклассниками в туалете школы №72. После чего мальчик попал в реанимацию, где он умер.



Отец подростка обратился в милицию с просьбой принять меры в отношении учеников и учителей школы. Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ, в рамках проверки были назначены экспертизы.

Источник: АКИpress