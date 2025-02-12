Новым замглавы ГИК назначен Кубатбек Оморов. Что о нем известно?

Он пришел вместо Баясова Нурадила Мирбековича

Заместителем председателя правления ОАО «Государственная ипотечная компания» назначен Оморов Кубатбек Анарбекович.



Он пришел вместо Баясова Нурадила Мирбековича.



В ГИК предоставили его резюме:

Кубатбек Оморов родился 22 мая 1991 года в Кыргызской Республике. Он является выпускником Кыргызско-Государственной Юридической Академии по специальности «Таможенное дело» и окончил обучение в Международном университете им. К.Ш. Токтомаматова по направлению «Юриспруденция – Уголовное право».



Начал свою карьеру с стажировки в Государственной таможенной службе, после чего продолжил работу в различных государственных учреждениях. Он также занимал должности в юридических отделах нескольких частных компаний, включая работу начальником юридического отдела.



С 2020 года Кубатбек Оморов работал в Управлении делами Жогорку Кенеша, а затем в Управлении делами президента, где занимал различные должности, включая заместителя заведующего отделом управления государственным имуществом.



Он являлся советником государственной гражданской службы 3-го класса и награжден Юбилейной медалью «80 лет Жогорку Кенешу Кыргызской Республики», а также Почетными грамотами Управления делами Жогорку Кенеша и Президента Кыргызской Республики.

Источник: Tazabek