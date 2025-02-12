Пожар в НИИ хирургии сердца. Возбуждено уголовное дело

В рамках следствия назначены экспертизы
Возбуждено уголовное дело по факту пожара в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, сообщила 12 февраля редакции «Сводка АКИpress» начальник пресс-службы УВД Первомайского района Алмаш Бекбоева.
По ее словам, данный факт зарегистрирован по ст.275 («Нарушение правил пожарной безопасности») УК КР. В рамках следствия назначены экспертизы.
Старший следователь ГУВД Бишкека Руслан Султангазиев сообщил, что, по предварительным данным, очаг возгорания произошел в подвальном помещении. Причина неизвестна.
Вечером 12 февраля в подвале больницы произошло возгорание, которое вскоре переросло в пожар. 6 пожарных расчетов тушили пожар и полностью потушили в 23:15.
Из НИИ хирургии сердца эвакуировали 260 человек, в том числе 216 пациентов и 44 врача.
Два пациента скончались в ходе реанимационных мероприятий.