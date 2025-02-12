Сменились начальники Первомайского, Свердловского РУВД Бишкека и ОВД Сокулука

Приказом министра внутренних дел Кыргызстана сменились начальники трех районных управлений

Сменились начальники Первомайского, Свердловского РУВД Бишкека и ОВД Сокулукского района. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, приказом министра внутренних дел Кыргызстана сменились начальники трех районных управлений. В частности, начальником Первомайского РУВД Бишкека назначен Дуйшекеев Эрназар Нурдинович, который занимал должность заместителя начальника УВД Чуйской области по оперативной работе.

Кроме этого, занимавший должность начальника Первомайского РУВД Тюкебаев Тилек Мирбекович назначен главой Свердловского РУВД Бишкека, а его предшественник Уланбек Аалиев назначен начальников ОВД Сокулукского района Чуйской области.

Отметим, что сегодня, 11 февраля, приказом главы МВД КР был снят с должности начальник Октябрьского РУВД Бишкека Эмирлан Зарылбек уулу и 11 его подчиненных, занимавших ответственные должности, после ряда арестов их подчиненных.

Источник: Кактус