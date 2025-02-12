В Иссык-Кульской области произошло землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 16:35

Днем 11 февраля на территории Иссык-Кульской области произошло землетрясение силой около 3 баллов. По данным Института сейсмологии Национальной академии наук, подземные толчки были зафиксированы в 16:35.

Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана: в 7 км к северо-западу от села Туура-Суу, в 13 км к юго-западу от села Оттук, в 32 км к юго-востоку от Балыкчы.

В Иссык-Кульской области произошло землетрясение.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила - в селе Туура-Суу около 2,5 балла.