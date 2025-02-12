4 дня ГУОБДД наложило штрафы в размере 3,5 млн сомов за незаконную тонировку

98 водителей из города Бишкек
В течение четырёх дней на водителей авто с незаконно тонированным окнами наложили штрафы на 3 млн 540 тыс. сомов. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу.
Отдел технического надзора 3-7 февраля провёл рейд по всей стране под названием «Тонированные стекла». В результате было выявлено 177 водителей с незаконно тонированными окнами.
Из них:
98 водителей из города Бишкек;
28 водителей из города Ош;
14 водителей из Жалал-Абадской области;
12 водителей из Иссык-Кульской области;
7 водителей из Нарынской и Таласской областей;
6 водителей из Баткенской области;
6 водителей из Ошской области;
6 водителей из Чуйской области.