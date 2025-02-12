4 дня ГУОБДД наложило штрафы в размере 3,5 млн сомов за незаконную тонировку

98 водителей из города Бишкек

В течение четырёх дней на водителей авто с незаконно тонированным окнами наложили штрафы на 3 млн 540 тыс. сомов. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу.



Отдел технического надзора 3-7 февраля провёл рейд по всей стране под названием «Тонированные стекла». В результате было выявлено 177 водителей с незаконно тонированными окнами.



Из них:



98 водителей из города Бишкек;

28 водителей из города Ош;

14 водителей из Жалал-Абадской области;

12 водителей из Иссык-Кульской области;

7 водителей из Нарынской и Таласской областей;

6 водителей из Баткенской области;

6 водителей из Ошской области;

6 водителей из Чуйской области.