Если СМИ написали материал об имуществе высокопоставленных чиновников, будет ли это считаться нарушением? - депутат

Комитет в первом чтении рассматривал законопроект о СМИ.

В законопроекте прописано, что средства массовой информации должны принимать меры по недопущению распространения информации о частной жизни человека, сказал депутат Эльдар Абакиров («Альянс») 11 февраля на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре.



Комитет в первом чтении рассматривал законопроект о СМИ.



Депутат спросил, если СМИ написали материал об имуществе руководителей, высокопоставленных чиновников, как это будет расцениваться. Будет ли это считаться распространением информации о частной жизни, уточнил он.

министра юстиции Орозбек Сыдыков сообщил, что основанием для прекращения судом деятельности средства массовой информации являются неоднократные (более двух раз) в течение двенадцати месяцев нарушения редакцией требований части 1 статьи 5 закона, по поводу которых уполномоченным государственным органом в сфере информации были вынесены письменные предупреждения учредителю и (или) редакции (редактору), которые не исполнены. «Вы говорите о части 2 статьи 5. Тут больше рассмотрены принципы работы редакции», - сказал он.



«Будет ли считаться нарушением, если СМИ написали материал о том, что высокопоставленный чиновник имеет дорогую или дешевую машину?» - спросил Абакирова у замглавы Минюста.



«По-моему, не будет считаться», - ответил Сыдыков.



Это нужно четко прописать в законе, понесет ли ответственность за это журналист или нет, предложил депутат.



Выжимка из законопроекта о СМИ:



Статья 5. Ограничения в распространении информации



1. Запрещается использование средств массовой информации:



1) для распространения материалов, содержащих публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному изменению конституционного строя Кыргызской Республики;



2) для разжигания национальной, расовой или религиозной вражды (розни), представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию;



3) для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм или насильственный экстремизм, за исключением случаев опубликования информации, анализа, исследований с целью противодействия терроризму и насильственному экстремизму или с целью распространения информации о проблемах данного явления;



4) для распространения материалов, пропагандирующих порнографию, оправдывающих культ насилия и жестокости;



5) для пропаганды и распространения сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, за исключением случаев опубликования информации, анализа, исследований с целью противодействия распространению наркотиков или информации о проблемах данного явления, психотропных веществ и их прекурсоров.



2. Средства массовой информации должны принимать меры по недопущению:



1) распространения информации, причиняющей вред психическому или физическому здоровью детей;



2) распространения информации о частной жизни человека, посягательство на честь и достоинство, деловую репутацию, без его согласия, кроме случаев, установленных законами Кыргызской Республики либо если это необходимо для защиты конституционных прав третьих лиц или для защиты общественных интересов и/или приняты меры против возможной идентификации посторонних лиц;



3) распространения материалов, нарушающих принцип презумпции невиновности человека.



Претензии по распространенной информации из пресс-релизов правоохранительных органов предъявляются самим правоохранительным органам, предоставившим официальную информацию.



3. Ограничения деятельности средств массовой информации, указанные в настоящей статье, не распространяются на случаи сбора, поиска и распространения средствами массовой информации анализа, исследований, проблем и нарушений прав и свобод человека.



Статья 19. Прекращение и приостановление деятельности средства массовой информации



Деятельность средства массовой информации может быть прекращена или приостановлена только по решению учредителя либо судом.



Основанием для прекращения судом деятельности средства массовой информации являются неоднократные (более двух раз) в течение двенадцати месяцев нарушения редакцией требований части 1 статьи 5 настоящего Закона, по поводу которых уполномоченным государственным органом в сфере информации были вынесены письменные предупреждения учредителю и (или) редакции (редактору), которые не исполнены.

Источник: АКИpress