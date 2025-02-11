Кыргызстан заработал $37 млн на экспорте бензина в Афганистан

Афганистан является основным потребителем кыргызстанского автомобильного бензина

За 11 месяцев 2024 года экспорт автомобильного бензина в Афганистан вырос в 115 раз. Такие данные приводятся Национальным статистическим комитетом.



По данным ведомства, в январе-ноябре 2024 года экспорт бензина из Кыргызстана в Афганистан составил 80,7 млн литров на сумму $37,1 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было экспортировано 700 тыс. литров на сумму $317 тыс., объемы экспорта увеличились более чем в 115 раз.



В среднем в 2024 году Кыргызстан поставлял бензин в Афганистан по цене 40 сомов за литр, а в 2023 году этот показатель составлял 39 сомов.

Афганистан является основным потребителем кыргызстанского автомобильного бензина, на его долю приходится около 93% всего экспорта этого вида топлива.

Источник: Tazabek