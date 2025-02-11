Депутат о главе Госстроя: Какое он имеет право «прощать» Elite House?

Руководителем компании «Элит Хаус» является Чекиров Мурат

Депутат Исхак Масалиев 11 февраля 2025 года в ходе заседания по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил, что некоторые объекты строительной компании «Элит Хаус» были признаны незаконными, но позже их легализовали.



Он сообщил, что глава Госстроя Нурдан Орунтаев во всеуслышание сначала заявил, что эти объекты незаконны, а потом сказал, что «простил» их.



«Какое он право имеет прощать их? Хотя, я понимаю, что ситуация была сложной, так как простые граждане вложили туда свои деньги», - сказал он.

Депутат также сообщил, что аналогичная ситуация с земельной амнистией.



«Добросовестный гражданин ждал, пока там разрешат строительство, чтобы законно все сделать, но у него отобрали в итоге землю. Второй случай это когда, другой гражданин не стал ждать и построил дом незаконно, в итоге ему этот дом легализовали», - сказал он.

Источник: Tazabek

