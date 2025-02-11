Прокуратура проводит проверку в ДУМИ мэрии Бишкека

Проверяется законность заключенных договоров

Прокуратура города Бишкек проводит плановую проверку деятельности Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии столицы по определению законности заключенных договоров.

Как сообщили в столичной мэрии, в ходе проверки проведут анализ законности договоров (аренда земель, помещений, парковочных площадок, остановочных комплексов, столбов и объектов облегченного типа), заключенных ДУМИ и подразделениями столичной мэрии, на предмет их соответствия нормативным актам.

Проверка коснется также выявления коррупционных фактов, злоупотреблений должностным положением и заключением договоров аренды в ущерб интересам муниципалитета.

По итогам будет дана надлежащая правовая оценка.