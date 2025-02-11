В Кыргызстане создадут школы манасчы

Внесены изменения в Закон «Об эпосе «Манас»

Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об эпосе «Манас», принятый Жогорку Кенешем 26 декабря 2024 года.

Законом предусматриваются нормы относительно государственной деятельности в области записи, сохранения, развития, популяризации, распространения, защиты и контроля трилогии эпоса «Манас», такие как:

– создание условий для всестороннего развития творчества манасчы, которые мастерски исполняют эпос «Манас» в рамках традиционного повествования;

– создание условий для преподавания, изучения и проведения научных исследований по трилогии эпоса «Манас» и других его частей, переданных устно или в письменной форме в рамках традиционного повествования, а также для организации экспедиционных и практических работ;

– создание школ манасчы с целью совершенствования традиционного исполнения эпоса, обеспечения преемственности мастерского исполнения сказителей в рамках традиционного повествования;

– разработка в соответствии с государственными образовательными стандартами учебных программ, учебно-методических и наглядных пособий для образовательных организаций с целью изучения трилогии эпоса «Манас»;

– изучение трилогии эпоса «Манас» в образовательных организациях КР и кыргызских диаспорах за рубежом;

– контроль мер по защите текстов классической и других версий трилогии эпоса «Манас» от искажения его идей и идеологии, попыток разрушения, искажения содержания и соблюдению рамок традиционного повествования при повествовании и переводе на другие языки;

– исследование, хранение, охрана и учет при обнаружении древних рукописей, фактологических материалов, археологических находок, относящихся к трилогии эпоса «Манас»;

– обеспечение сохранности памятников, музейных ценностей, литературных и художественных произведений и других ценностей, связанных с трилогией эпоса «Манас»;

– сохранение текстов, рукописей трилогии эпоса «Манас» и других его частей в соответствии с нормами, обеспечивающими их сохранность;

– обеспечение защиты и сохранение объектов, связанных с трилогией эпоса «Манас», находящихся на территориях других государств, а также организация учета, сохранение и возвращение в Кыргызскую Республику текстов рукописей и других культурно-исторических ценностей, которые схожи с основой содержания трилогии эпоса «Манас» и переданы устно или в письменной форме в рамках традиционного повествования;

– защита интересов Кыргызской Республики, связанных с трилогией эпоса «Манас» за ее пределами;

– создание условий для всестороннего изучения трилогии эпоса «Манас» и приобщения молодого поколения к ценностям историко-культурного наследия.

Законом также установлено, что классическими вариантами трилогии эпоса «Манас» являются варианты эпоса «Манас» в сказаниях манасчы Сагымбая Орозбакова и Саякбая Каралаева.

Кроме того, обозначено, что использование имен главных героев трилогии эпоса «Манас» в наименованиях объектов, находящихся в государственной, муниципальной, частной и иных формах собственности, и выпускаемой ими продукции разрешается в порядке, установленном кабинетом министров.